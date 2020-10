Congo-Kinshasa: UDPS - L'heure est à l'implantation et à la redynamisation

La cité de Kinkole, plus précisément le quartier Kimpoko nouvelle cité, était en effervescence dimanche 4 septembre 2020, vers 16 heures, lorsque le cortège du Secrétaire Général de l'UDPS, Augustin Kabuya y a foulé le pied. Un grand public l'y attendait déjà. Les Membres et sympathisants du Parti cher à Jean Marc Kabund lui ont réservé un accueil tellement chaleureux qu'il en fut ému. Augustin Kabuya était venu dans la nouvelle cité avec un agenda simple. Travailler à l'implantation du parti et raviver la ferveur des combattants venus nombreux pour exprimer leur attachement au Parti. Le but de cette visite était celui de poser la première pierre du siège du Parti UDPS à Kinkole, nouvelle cité.

Plusieurs observateurs avaient émis des critiques sur l'immobilisme de l'UDPS, qui, quoiqu'au pouvoir, ne mettait pas cette période à profit pour mieux s'implanter et mieux se préparer aux échéances électorales prochaines qui promettent d'être vraiment disputées. Le Secrétaire Général de l'UDPS a prêté une oreille attentive à ces critiques et s'est mis à l'ouvrage.

Le siège qui sera érigé à Kimpoko nouvelle cité est le premier de plusieurs à venir. Le lopin de terre sur lequel ce siège de l'UDPS sera érigé est un don du Chef Kembo Marc qui était présent pour recevoir Augustin Kabuya sur ses terres.

Prenant la parole après avoir posé la première pierre, le Secrétaire Général de l'UDPS a tout de suite pris à témoin la presse et le public pour non seulement remercier le Chef Kembo Marc pour son geste généreux, mais aussi pour faire remarquer le caractère désintéressé du geste du chef. Aucune contrainte, ni injonction à signaler pour expliquer le don du lopin de terre. Cette précision est de taille parce que dernièrement, pour diaboliser le Parti du Chef de l'Etat, des actes isolés de quelques inciviques se prévalant de l'UDPS avaient été médiatisés et mis sur le compte de l'UDPS juste pour le diaboliser. Ce qui étonne est le fait que l'UDPS n'a jamais utilisé de quelques manières que ce soit les structures étatiques contrôlées jusqu'à un passé très récent par le régime passé. Cet acharnement pour mettre des actes des inciviques sur son dos est une tentative maladroite qui n'est basée sur aucune réalité. L'UDPS est un Parti qui prône un état de droit. Il ne peut en aucun cas le combattre.

Augustin Kabuya a donc donné des instructions au Président de la ligue des jeunes de l'UDPS pour que les travaux de l'érection du siège du Parti à Kimpoko débutent sans tarder et se terminent dans les meilleurs délais.

Le Secrétaire Général de l'UDPS a terminé sa visite à Kinkole nouvelle cité en visitant la résidence du Chef Kembo avec lequel il a eu un entretien fructueux. Il a fini sa visite en donnant de précisions sur la volonté de l'UDPS de ne pas interférer dans les affaires de succession des chefs coutumiers, ni dans les dossiers administratifs les concernant. L'UDPS n'entendait pas se substituer aux services spécialisés de l'Etat, ni à la justice du pays.