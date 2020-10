Cote d'Ivoire: Soutien de l'État aux Pme - Le Premier ministre Hamed Bakayoko promet une accélération des décaissements du Fonds Covid-19

Les Pme ont été appelées à s'organiser pour jouer pleinement leur rôle dans la répartition de la croissance.

J'ai demandé que des dispositions soient prises pour accélérer les décaissements du Fonds de soutien aux Pme mis en place par le Plan de riposte économique, sociale et humanitaire adopté par le gouvernement pour réduire l'impact du Covid-19 sur notre économie ». C'est l'une des promesses que le Premier ministre a faites hier aux patrons des petites et moyennes entreprises qu'il a rencontrés à l'auditorium de la Primature. Hamed Bakayoko a également annoncé l'opérationnalisation « dans les tout prochains jours du Fonds de garantie des Pme ».

Le chef du gouvernement a aussi prévu des rencontres périodiques pour que les attentes des Pme - contenues dans le livre blanc qui lui a été remis à l'occasion - fassent l'objet de discussions approfondies et concertées avec les acteurs, à l'effet d'y apporter « point par point » des solutions idoines.

En outre, Hamed Bakayoko a dit vouloir regarder de près les sollicitations des Pme concernant la simplification de la fiscalité pour elles, les allègements fiscaux, leur accès à la commande et le moyen de leur en réserver une part significative et davantage de diligence dans le paiement de la dette intérieure. Il n'a pas manqué de les rassurer quant à la volonté du gouvernement de garantir la paix et la stabilité pour que les activités économiques se déroulent bien.

En retour, Hamed Bakayoko leur a demandé de mettre tout en œuvre pour mériter la confiance de l'État en s'unissant, en améliorant leur gestion et en respectant les engagements contenus dans leurs cahiers des charges lorsqu'elles exécutent des marchés publics. L'objectif étant de faire en sorte que les Pme, qui représentent plus de 95 % des entreprises, paient au moins 50 % des recettes fiscales contre 20 % actuellement.

Des attentes nombreuses...Au cours des échanges, Moussa Farhakan Diomandé, porte-parole de la plateforme unique des Pme, a égrainé les attentes des patrons des petites unités.

Il s'agit notamment « du déblocage de la taxe spéciale d'équipement (Tse) avec une répartition équitable avec les grandes entreprises, l'opérationnalisation du Fonds ivoirien de l'innovation (Fii) et la mise en place d'un Fonds d'appui pour les artisans, Pme agricoles et l'industrie du tourisme ».

L'assouplissement des critères d'éligibilité au Fonds de soutien Covid-19, son renforcement et sa pérennisation font partie des sollicitations des patrons. De plus, les patrons des Pme ont sollicité la réorganisation de la Caisse de dépôt et de consignation (Cdc-Ci) au profit de leurs entreprises, ainsi que l'accélération de la mise en place des activités de financement par le Crowdfunding.

Une « amnistie fiscale de trois ans pour les secteurs de l'hôtellerie, des agences de voyage, du divertissement et de la restauration » figure dans le livre blanc remis au Premier ministre, en plus de la suppression de la parafiscalité, la détaxation des galeries d'art internationales. Moussa Farhakan Diomandé a souhaité la suppression pour eux des redevances Rti, Sodeci et Cie « dans un souci d'équité ».

Mais aussi un régime fiscal propre à leurs activités, un nouveau code douanier, un code d'investissement à fort impact et à contenu local, une révision des conditions d'accès aux marchés publics et la réforme du secteur de l'avitaillement. Il a également mentionné la possibilité d'instituer un curriculum de la mode, des accessoires et des techniques de tissage-teinture à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac).

Pour Dr Joseph Boguifo, président de la Fédération ivoirienne des Pme, le succès d'une bonne politique de promotion des Pme repose sur des solutions adaptées aux secteurs concernés sur la base du diagnostic qui a été dressé depuis de nombreuses années.

