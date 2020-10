Cote d'Ivoire: Financement de la recherche - 10 chercheurs reçoivent plus de 190 millions Fcfa du Fonsti

Sur 110 projets enregistrés à la suite de l'appel lancé par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation (Fonsti), 10 ont été retenus pour financement, « au terme d'un processus de sélection rigoureux et transparent ».

Les dix lauréats, chercheurs et enseignants-chercheurs ont reçu leurs chèques, le 2 octobre, au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Qui, félicitant les lauréats, a rappelé l'importance de la recherche dans l'évolution d'une nation.

Pour lui, les économies émergentes reposent sur les résultats de la recherche. Pour cela, le ministre Adama Diawara s'est félicité de ce que le Fonsti renforce les capacités opérationnelles du Programme d'appui stratégique à la recherche scientifique (Pasres).

Avant d'inviter le secteur privé ivoirien à une grande implication dans le financement de la recherche, à l'instar de certains pays développés. « Nous avons besoin d'une recherche scientifique dynamique et performante qui produirait des savoirs utiles au développement économique, social et culturel de la Côte d'Ivoire », plaide le ministre Adama Diawara. Qui souhaite ardemment que le Fonsti contribue à rattraper le retard technologique de la Côte d'Ivoire, qui y consacre à ce jour 0,35% de son Pib.

Contrairement au taux de 1% recommandé par l'Union africaine. Le ministre a, par ailleurs, invité le parlement et le sénat à soutenir davantage les chercheurs. Car, « la recherche scientifique peut grandement contribuer au développement économique, social et culturel de notre pays, à l'instar des pays du sud-est asiatique comme la Malaisie, l'Indonésie et la Corée du Sud... », explique le ministre Adama Diawara.

Les dix travaux financés concernent différents secteurs de la recherche. Des sciences de la santé aux lettres, langues, arts, sciences humaines et sociales en passant par les sciences de la terre, l'agriculture, la sécurité alimentaire. Il faut noter que le prix Fonsti est un fonds de soutien à la recherche et à l'innovation, destiné au financement de projets de recherche scientifique et d'innovation de haute qualité susceptibles d'avoir un impact bénéfique sur le développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire. Ce fonds qui couvre différents domaines de recherche, concerne les chercheurs et enseignants chercheurs, les innovateurs et inventeurs, les startup technologiques, les universités,les grandes écoles et les centres de recherche.

Deux sessions du Fonsti permettent de financer des chercheurs. La première est réservée à la recherche-développement et la seconde vise à soutenir les projets d'innovation et d'entrepreneuriat .

