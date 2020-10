Cote d'Ivoire: Information en période électorale - L'Anp et l'Unesco unissent leurs efforts de sensibilisation

L'Autorité nationale de la presse (Anp) en collaboration avec l'Unesco a organisé le 5 octobre, au Plateau, un séminaire à l'intention des journalistes et professionnels de la presse imprimée et numérique. «Sources d'information, infractions en ligne et modération des contenus numériques», tel est le thème autour duquel ont tourné les échanges.

Cette session de formation et d'information qui intervient dans un contexte pré-électoral, visait deux objectifs. D'une part, expliquer aux entreprises de production d'informations numériques l'importance de disposer d'un modérateur dans leurs effectifs. Et d'autre part, Inciter les entreprises de presse tant imprimée qu'en ligne, à élaborer et adopter une charte interne pour l'exploitation des informations issues du web. Cette charte devrait aussi se pencher sur la question de la modération des commentaires en ligne pour les sites d'information.

Samba Koné, président de l'Autorité Nationale de la Presse (Anp), a saisi cette opportunité pour rappeler que le cyber espace n'est pas une zone de non droit. «Espace de liberté d'expression par excellence, le cyber espace ne peut néanmoins être considéré comme un univers de non droit. La loi étend la zone de compétence de l'Anp aux productions d'information numérique», a-t-il précisé.

Il a indiqué que cette collaboration entre l'Anp et l'Unesco pour l'organisation d'une activité en rapport avec la presse, est un évènement inédit. Il a, par ailleurs, traduit son espoir que ce nouveau partenariat gagnant-gagnant permettra de dérouler, selon ses propres termes, une série d'actions communes sur l'axe de la professionnalisation de l'écosystème médiatique national. Doléance à laquelle a pleinement adhéré Anne Lemaistre, représentante résidente de l'Unesco en Côte d'Ivoire.

Elle a noté une percée des réseaux sociaux et sources d'information numérique dans le pays. Si elle a salué ce qu'elle a qualifié d'avancée en matière de liberté d'expression, elle a cependant relevé le revers de la médaille d'une telle situation. Notamment la prolifération de sites d'information en ligne, des forums et réseaux sociaux avec leur corolaire de manipulation dangereuse de l'information.

«Cela peut être une source de conflit notamment en période électorale», a-t-elle averti. Avant de lancer un appel à la presse dans son ensemble, au bannissement de tout discours haineux ou de nature discriminatoire.

Selon le rapport digital 2019 en Afrique de l'ouest, la Côte d'Ivoire enregistre sur les réseaux sociaux 4,7 millions d'utilisateurs. Par ailleurs, selon des chiffres communiqués par l'Anp, le pays compte 24 journaux quotidiens, 28 hebdomadaires 21 mensuels et autres périodiques. La sphère numérique quant à elle, est dominée par l'informel. Avec environ 150 structures de production d'information numérique enregistrées. Il faut relever que sur ces 150 structures, seulement 43 se sont régulièrement établies conformément aux dispositions légales en vigueur.