Madagascar: Atelier Dessin - A la rencontre de Dwa

Dwa lors d'une séance de dédicace de « Mégacomplot à Tananarive", qu'il co-signe avec Pov.

Dwa fait incontestablement partie des grosses pointures de la bande dessinée malgache. Dessinateur de renom, il se fait rare mais pourtant, l'artiste ne rechigne jamais d'aller à la rencontre de son public pour partager son art. Cette fois, sans se contenter de faire découvrir ses œuvres, Eric Andriantsialonina de son vrai nom, propose littéralement un atelier de dessin qu'il animera au Tsanga Tsanga Hotel le 18 octobre.

C'est l'occasion à saisir pour rencontrer Dwa, dessiner ensemble et apprendre des techniques et des astuces pour appréhender le dessin. Initié ou débutant, l'idée est de partager la passion et d'introduire les participants à l'urban sketching par le biais de différents exercices

Dessinateur et auteur de plusieurs BD à succès telles que « Coup d'éclat à Tamatave », « Dictature à Brickaville », « Megacomplot à Tananarive », « Lundi noir sur l'île rouge » et bien d'autres, Dwa remporte le prix Paritana en 2018, par ailleurs, à l'issu du concours, il a exposé à Paris des illustrations de grands formats baptisés « Empreintes ». La taille de ses croquis habituels sont hors de la narration d'un album de bande dessinée, à travers cette exposition, il a laissé voir une autre manière d'approcher le dessin. En outre, Dwa a également décroché le prix Vanille dans la catégorie dessin pour Back to black. Consacrant ainsi son talent pour le dessin sur le vif.