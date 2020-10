Ile Maurice: Manquements - La Santé toujours malade...

Le Public Accounts Committee (PAC), présidé par Xavier-Luc Duval, a siégé régulièrement au cours des derniers mois. Lors de ces réunions, des fonctionnaires du ministère de la Santé ont été appelés à fournir des explications sur des critiques émises envers des départements de leur ministère, notamment à propos des entrepôts stockant les médicaments et le gaspillage par rapport aux équipements médicaux. Il nous revient que la dernière réunion du PAC, qui s'est tenue la semaine dernière, a été houleuse, d'autant plus que des employés du ministère de la Santé ont eu des difficultés à répondre à des questions.

Ce ministère essuie systématiquement des critiques de la part des membres du PAC... depuis des années. En dépit de cela, la situation ne s'améliore pas. Cette année encore, une enquête qui a été menée - et le rapport préparé dans le courant du mois de mai fait état de plusieurs failles, surtout au niveau de la Central Supplies Division (CSD). Ce département est responsable de la réception, du stockage et de la livraison des médicaments, des vaccins, des items chirurgicaux, de même que des produits ayurvédiques. Les livraisons s'effectuent dans tous les hôpitaux de l'île, de même que dans les autres institutions du ministère de la Santé. Une des failles notées au niveau de la CSD a trait au fait que la majorité des employés de ce département, une centaine comptant plus de dix ans de service, sont tellement familiers au système que cela laisse une porte ouverte à de possibles pratiques frauduleuses, fait-on ressortir.

Six cadres du Procurement and Supply sur une dizaine y sont en service depuis 11 ans pour certains, voire 16 ans pour d'autres. Des employés de grades inférieurs y sont aussi affectés depuis longtemps mais les informations relatives à leur temps de service au sein de ce département sont indisponibles. Une autre lacune notée est au niveau de l'entrepôt des médicaments, situé à Coromandel, où près de 75 % des médicaments importés par le ministère sont entreposés. Ce stockage se fait sans fourniture électrique. De ce fait, les médicaments ne sont pas conservés dans des conditions optimales et s'abîment. D'autres médicaments ont été abîmés par des fuites d'eau. Ce qui représente des pertes de plusieurs millions de roupies pour le ministère de la Santé.

Par ailleurs, un autre rapport fait état d'un entrepôt à l'hôpital Victoria, Candos. Plus de 5 000 mètres de tissus s'y trouvant, et achetés depuis 2012, ont pris de la moisissure. Des panneaux de vitres aux fenêtres sont brisés et des équipements destinés au département de cardiologie, de même que des lunettes de cuvettes de W.C, y sont entreposés pêle-mêle, sans aucun contrôle. Ce qui provoque une prolifération de rats et, par conséquent, de bactéries.

Interrogée par l'express, une source au ministère de la Santé affirme que des dispositions sont prises pour remédier à la situation. Elle indique qu'un bâtiment a été converti en entrepôt de médicaments à Phoenix et qu'il est opérationnel depuis environ deux mois. Mais cela fait quand même des années que le ministère parle d'aménager un nouvel entrepôt moderne mais on n'a toujours rien vu venir.