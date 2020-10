Gabon: Banque en ligne - L'embarras du choix

Libreville, Gabon — Devant la multiplication des offres, nombre de clients se demandent quelle banque en ligne choisir. Mais ils ne savent pas laquelle sélectionner, car, toutes, à leur grand dam, ont des offres plus alléchantes les unes que les autres.

Que ce soient la banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon (BICIG), Citibank Gabon S.A, Orabank Gabon, United Bank for Africa (UBA), Ecobank, Union gabonaise de banque (UGB), Banque gabonaise et française internationale (BGFI), et les autres établissements financiers ou de crédit de seconde catégorie.

Avec des faiblesses et des fortunes diverses, les services bancaires personnels par Internet ont montré leurs limites, certainement à cause des piratages en ligne. Autre aspect important et problématique réelle : le manque de coordination lors de l'utilisation de la carte Visa délivrée par les établissement bancaires du Gabon vers les distributeurs de banques nationales ou internationales.

Cependant, nous remarquerons que quelques propositions de banque en ligne de nombreuses autres. Même si vous effectuez ( ou faites effectuer) un versement en espèces sur votre compte bancaire, il ne vous est pas possible de faire un retrait d'espèces à l'aire de votre carte bancaire sur un distributeur de votre banque ( et donc de tout autre banque) le jour même. Il faudrait attendre au moins 24 heures. D'où l'option choisie par la clientèle qui voyage à l'étranger d'utiliser les services de Money Gram ou de Western Union, pour s'envoyer de l'argent en devises dans le pays destinataire.

Autres déconvenues, les cartes visas délivrées par certaines banques établies au Gabon ne fonctionnent que sur certains terminaux sur l'international. Mais votre compte est souvent débité sans que des billets ne sortent du terminal. En prenant votre mal en patience, à votre retour au Gabon, vous serez remboursés au moins 6 semaines plus tard, à l'occasion d'un long processus éprouvant.

Parmi les propositions de banque en ligne, quelques distinctions sont à noter qui aiguilleront votre choix en fonction de votre rythme de vie : la somme mensuelle à mettre sur le compte, les garanties, le prix de la carte, les tarifs des opérations, etc.

Avant de comparer les critères, deux choses sont à savoir. Tout d'abord, la banque en ligne que propose la quasi-totalité des institutions financières gabonaises, n'est que la version internet d'une banque classique. Ce n'est pas une banque 100% Web (opérations, conseillers, consultation du compte, obtention d'un crédit, etc.). Elle ne concerne que davantage ceux qui ont une connexion internet régulière et qui n'ont pas besoin de la dimension physique d'une banque et d'un conseiller. Par ailleurs, il serait justifié de s'interroger sur le succès des principales banques au détriment des nombreuses autres existantes.

Chacune de ces banques est adossée à un grand groupe : La banque nationale de Paris (BNP-paribas), Société générale, Attijariwafabank, ou encore Citibank. De cette façon, ces banques disposent d'une garantie de sécurité et de sérieux dans les transactions à des tarifs très avantageux. La plupart des banques proposent d'autres services comme des assurances ou des crédits auto, des crédits de travaux ou personnels.