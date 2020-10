Madagascar: Bianco - Un membre du gouvernement poursuivi pour corruption

3 040 doléances sont en instance à la fin du mois de juin 2020 au niveau du Bianco.

Durant la période de confinement, le bureau indépendant anti-corruption n'a pas chômé. Entre avril et juin, l'organisme a transmis aux juridictions compétentes 40 dossiers d'infractions liées à des faits de corruption.

En somme, 39 fonctionnaires sont poursuivis pour des faits de corruption durant la période du 01er avril au 30 juin de cette année. Selon les chiffres publiés par le Bianco, les poursuites concernent un fonctionnaire de l'administration territoriale, 4 du service des domaines, 7 de l'administration pénitentiaire, 11 agents de l'Etat et 7 ordonnateurs et comptables publics. 3 gendarmes et 6 policiers sont également poursuivis, durant le second trimestre de cette année, pour avoir été mouillés dans des infractions de corruption, toujours selon le Bianco. En revanche, 11 élus au niveau des collectivités territoriales ont été poursuivis pour corruption, dont 8 sont à Fianarantsoa.

Détention préventive. La corruption, durant le confinement des villes contaminées par le virus Covid-19, concerne également les hauts responsables. L'investigation du bureau indépendant anti-corruption mène alors à un ministre. En effet, pendant les moments forts de cette crise sanitaire, entre avril et juin, le bianco affirme avoir poursuivi un membre du gouvernement pour infractions de corruption. 4 autres hauts fonctionnaires le sont également, dont 2 ont été arrêtés et mis en détention préventive. Face à l'Etat, durant ce trimestre, la vigilance des observateurs, notamment les organisations de la société civile, a été particulièrement très forte. A noter que durant cette période, le Bianco a reçu 213 doléances qui pourraient ouvrir la voie à des investigations menées par ses agents.

Douanes. Selon le Bianco, 40 dossiers d'infractions liées à des faits de corruption ont été transmis aux juridictions compétentes, durant le second trimestre de cette année. Ils concernent des abus de fonction, détournement de deniers publics, corruption passive et active, faux et usages de faux, favoritisme, concussion. Toutefois, durant cette période, ni magistrat, ni fonctionnaire de l'administration des douanes, encore moins de l'administration fiscale, ne sont concernés par ces poursuites pour des infractions de corruption. Les dossiers transmis par le bianco durant une partie de la période de confinement, ne concernent pas, notons-le, des affaires de conflit d'intérêt, ni d'enrichissement illicite, ni de blanchiment.