Madagascar: Les rats conteurs et consœurs - Les contes traditionnels retranscrits

Haja Ravalison, Gad Bensalem et Bini Josoa pendant les premières représentations des rats conteurs.

Ayant survécu à une épidémie mondiale, une bande de rats errent ça et là. Sans repère et n'ayant que les vieux contes de leurs pères en tête ils se laissent aller à la magie d'une vie misérable mais remplie d'espoir.

A travers leurs élucubrations et leurs rêveries, nos compères revisitent quelques uns des contes populaires malgaches. « Raconter, se la raconter... ils ont ça dans la bile. Et, parce qu'ils ont plus d'un tour dans leur bide, ces types s'expriment avec leurs tripes et lorsqu'ils disent hip hip hip : le public s'exclame : Aux rats ! Hip hip hip ! Aux rats ».

Il y a quatre ans, Les rats conteurs prenaient vie pour la première fois sur les planches de l'alliance française. Et depuis, le trio ne cesse de tourner dans les grandes villes de Madagascar. Mais après le confinement, le spectacle est rebaptisé « Les Rats Conteurs et consoeurs » mettant en scène des personnages proches de l'univers des fables incarnés par quatre comédiens.

Pour ce faire, la Compagnie Miangaly Théâtre proposera le 16 octobre prochain un moment léger, ludique pour tout public, un début de soirée festif en redécouvrant les contes malgaches. Sa genèse ? Ce projet, est une aventure mettant en avant l'art vivant du Conte associé à l'humour et à la poésie moderne, le tout dans un format de théâtre contemporain propre à la Compagnie Miangaly. Ainsi, il s'agit d'un spectacle dynamique monté de toute pièce à partir d'une variété de contes connus ou encore méconnus.

A Madagascar, depuis 2016, des comédiens du collectif Madagasikara Conteurs Gad Bensalem, Haja Ravalison et Bini Josoa, tous issus de la Compagnie Miangaly Théâtre font tourner à travers la Grande île et l'Océan Indien le spectacle « Les Rats Conteurs, des histoires à ne pas dormir debout ». Les trois comédiens ont en assuré l'écriture, l'interprétation et la mise en scène.

En octobre 2020, en période de post-confinement, le spectacle est adapté au contexte sanitaire actuel et rebaptisé ponctuellement « Les Rats Conteurs et consoeurs».

Dans cette version, ce sont cinq comédiens de la Compagnie Miangaly Théâtre qui seront présents pour porter en cœur, en corps et en voix une sélection de contes traditionnels retranscrits dans un langage très contemporain. Cette année, Hoby Rajoelison et Nathalie Rason viendront grossir les rangs avec Bini Josoa et Haja Ravalison, avec Christiane Ramanantsoa comme metteuse en scène.