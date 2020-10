Madagascar: Développement numérique - Tendance vers la télémédecine, la collaboration et l'autonomisation

Omnia Health Live Africa s'apprête à réunir des dirigeants, des leaders d'opinion, des cliniciens experts et des décideurs pour transformer les défis les plus urgents des soins de santé grâce à la collaboration et l'autonomisation. L'événement virtuel gratuit du 12 au 16 octobre 2020 abordera les défis et les opportunités humains, infrastructurels et politiques liés à l'adoption de ces technologies de santé numériques en Afrique.

Selon les rapports, plus de 400 millions de personnes vivent sur le continent avec peu ou pas d'accès aux soins de santé. La moitié de cette population vit dans les zones rurales, mais seulement un quart des médecins en Afrique y sont déployés. Les mégadonnées et la télémédecine sont également de plus en plus largement adoptées en Afrique. Récemment, le Health Professions Council of South Africa (HPCSA) a modifié ses lignes directrices pour la télémédecine.

La technologie a relevé le défi de combler le vide créé par le manque de personnel médical sur le continent. L'intelligence artificielle (IA) change également la donne, offrant d'énormes promesses dans la transformation des soins de santé en Afrique. Il agit comme un outil viable pour relever les défis sanitaires, réduire les coûts et améliorer l'accès et la qualité de la santé. Une utilisation révolutionnaire de la technologie a été proposée pour scanner les poumons à la recherche de signes de pneumonie liée à la Covid-19.

Insuffisance. Une grave pénurie mondiale de travailleurs de la santé est constatée, particulièrement dans de nombreux pays africains. Le gap pourrait atteindre 18 millions d'ici 2030. Cela renforce les arguments en faveur des investissements dans les outils d'IA, qui peuvent aider les infirmières et les agents de santé communautaires à diagnostiquer et à traiter les maladies généralement vues par les médecins. Wouter Molman, vice-président exécutif pour Informa Markets - Healthcare explique que l'IA et la télémédecine seront discutées par des experts lors de sessions sur les infrastructures et l'innovation numérique à Omnia Health Live Africa. « Les participants apprendront comment appliquer l'IA dans un cadre de maturité sanitaire, tandis qu'une table ronde en collaboration avec la Fondation Novartis abordera les opportunités et les défis de la télémédecine en Afrique d'un point de vue politique et réglementaire », a-t-il expliqué.

Piliers. L'événement a adopté six piliers comme base des sessions de partage des connaissances. Il s'agit notamment de la sécurité des patients, du leadership, des diagnostics, de l'infrastructure, de la chaîne d'approvisionnement et de la médecine factuelle. Les piliers ont été soigneusement organisés pour aborder les problèmes de santé spécifiques à l'Afrique avec des informations et une éducation d'actualité pertinentes. Le secteur de la santé cherchant de plus en plus à se connecter et à collaborer en ligne, Omnia Health Live Africa offre également des opportunités intéressantes à la gestion des hôpitaux, aux distributeurs d'équipements médicaux et aux professionnels de la santé pour interagir virtuellement, établir de nouvelles connexions et se procurer des produits et services de pointe. Les exposants peuvent avoir accès aux participants qui viennent principalement d'Afrique ; initier un engagement avec les prospects ; bénéficier des informations sur les participants pour une mise en relation plus intelligente.