Cote d'Ivoire: Deuxième Terminal à containers/Alassane Ouattara - "Ce projet est la preuve de la stabilité de notre pays et de la confiance des investisseurs"

La zone sous-douane du port, accès quai 17, a servi hier de cadre à la cérémonie officielle de lancement des travaux de réalisation du deuxième terminal à containers ; en présence du Chef de l'État.

Le Président de la République, Alassane Ouattara, entouré de plusieurs membres du gouvernement et d'acteurs de la communauté portuaire, a procédé hier à la pose de la première pierre des travaux de réalisation des superstructures du deuxième Terminal à containers du port autonome d'Abidjan.

« Je voudrais saluer le Groupe Bolloré qui nous a fait confiance pendant les moments difficiles, en matière d'investissement en Côte d'Ivoire. Ce projet est la preuve de la stabilité de notre pays et de la confiance des investisseurs en nous. A présent, il appartient à nous Ivoiriens de continuer à démontrer que ce pays est et restera stable et en paix pour notre jeunesse et pour tous nos concitoyens », a commenté le Président de la République.

Le Chef de l'État a dit attacher du prix à cet important projet, une grosse opportunité de création d'emplois et qui facilitera la fluidité du port, poumon de l'Afrique de l'Ouest. « Je suis content d'être au port autonome d'Abidjan ce matin pour le lancement de ce grand projet, d'un coût de 600 milliards de FCfa d'investissement mobilisés par le secteur privé et les gouvernements chinois et japonais et pour l'État de Côte d'Ivoire. Il permettra à notre pays d'avoir davantage de tirant d'eau, d'accueillir des containers de plus grande capacité. Les pays amis et voisins tels que le Burkina Faso et le Niger en seront bénéficiaires. Je note aussi la création future de nombreux emplois », a ajouté le chef de l'État. Avant de préciser que ce projet a démarré avec le regretté Amadou Gon Coulibaly, alors ministre d'État-secrétaire général de la Présidence de la République puis Premier ministre.

Le chef de l'État n'a pas manqué de féliciter le directeur général du port d'Abidjan, Hien Sié Yacouba, tous ses collaborateurs ainsi que les acteurs du monde portuaire (dockers, les mareyeuses). Plus de 1000 milliards de FCfa investis en 9 ansHien Sié Yacouba n'a pas caché sa joie à l'occasion du lancement officiel des travaux de construction du deuxième Terminal à containers.

Une fois achevé, en mars 2022, il fera passer la capacité de traitement de containers du port d'Abidjan de 1 million à 2,5 millions de containers par an et créera 450 emplois directs en phase d'exploitation. Il a félicité le gouvernement et surtout Alassane Ouattara qui, en l'espace de neuf ans, a investi plus de 1000 milliards de FCfa dans le port d'Abidjan. « Comme la Côte d'Ivoire que vous avez fait revenir dans le concert des nations qui comptent sur le plan international, avec vous le port autonome d'Abidjan est également de retour dans le concert des ports qui comptent. Le port a franchi pour la première fois de son histoire la barre de 25 millions de tonnes en 2019 », a révélé le Top manager.

Hien Sié Yacouba s'est réjoui de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine d'une part et entre la Côte d'Ivoire et le Japon d'autre part ; relations qui ont permis de mobiliser des ressources nécessaires. Le premier responsable du Paa a expliqué que l'objectif de la communauté portuaire est de faire du Port d'Abidjan le leader de la côte ouest- africaine et un hub-port sur la façade atlantique de l'Afrique.

Ainsi, les plans stratégiques 2011-2016 et 2016-2021 ont identifié des projets majeurs à réaliser pour repositionner le port. Notamment la construction d'un nouveau port de pêche. Inauguré en décembre 2015, il permet de recevoir de grands navires thoniers de 10 m de tirant d'eau.

L'on note aussi la construction d'un terminal Roro moderne dont les infrastructures sont opérationnelles depuis 2019 sur 8 ha. Il pourra, à terme, traiter 70 000 véhicules par an ; faisant du port d'Abidjan un grand port de transbordement pour véhicules.

D'autres projets sont en cours dont la réalisation du tunnel sous le Canal de Vridi avec une connexion au pont de Jacqueville et au PK 24 ; le franchissement de la Baie de Bietry par une liaison Vridi-Boulevard de Marseille pour aider à diversifier les accès au port d'Abidjan.