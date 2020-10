Congo-Brazzaville: Education - De nouvelles approches pédagogiques envisagées pour des solutions adaptées en période de crise

La vingt-deuxième session du conseil national de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation s'est ouverte le 6 octobre à Brazzaville, sous le patronage du ministre en charge dudit département, Anatole Collinet Makosso.

L'objectif est non seulement de tirer des leçons à mi-parcours de l'expérience de la continuité pédagogique amorcée depuis la période de confinement que le Congo vient de vivre, mais aussi envisager des perspectives pour réussir la rentrée scolaire 2020-2021 et ensuite chercher à pérenniser les acquis en matière d'éducation.

Cette rencontre, qui durera trois jours, sera l'occasion, entre autres, aux participants de voir de fond en comble les dispositifs éducatifs classiques, les approches additionnelles préconisées par le gouvernement pour garantir une éducation de qualité et intégrale dans ce contexte de crise due au coronavirus.

« Pourtant, l'école congolaise, en dépit de ses avancées constatées, demeure malade et mérite des thérapeutiques appropriées. Or, pour envisager la thérapie efficace d'une maladie, il faut partir d'un bon diagnostic », a déclaré dans son mot d'ouverture le ministre en charge de l'Enseignement primaire, secondaire, et de l'Alphabétisation, Anatole Collinet Makosso.

A propos d'un premier effort vers cette viabilisation, Anatole Collinet Makosso, a signifié, qu'il est donc impératif que l'innovation et la créativité accélérées par cette crise servent de leviers pour rendre les systèmes éducatifs plus justes, inclusifs er résilients. Cette réouverture des écoles ne consistera pas simplement à reprendre les choses là où elles ont été laissées. Tous en assurant la continuité de l'apprentissage, en répondant aux objectifs d'apprentissage, en offrant des cours de rattrapage et en organisant des examens, les enseignants et cadres du système éducatif devront également anticiper des défis supplémentaires résultant des conséquences directes et indirectes de la pandémie à covid-19 et de l'isolement social, sur le système éducatif ainsi que sur la population scolaire et la communauté tout entière.