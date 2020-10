Madagascar: Football-Cosafa - La participation de Madagascar à confirmer

Madagascar pourrait y aligner deux équipes, entre autres, les Barea féminines et les Barea U-20 à la Cosafa.

La Council of Southern Africa Football Associations (Cosafa) envisage la reprise de ses compétitions dès novembre. A l'issue d'un communiqué, l'organisateur a annoncé son optimisme quant à l'organisation des quatre de ses six tournois programmés avant la fin de l'année.

Il ne reste plus qu'à attendre le feu vert du gouvernement Sud-africain pour le tournoi de la Cosafa, édition 2020. Pourtant, il y a eu des signes encourageants ces dernières semaines puisque les frontières de la région sont à nouveau ouvertes et les événements sportifs internationaux pourraient y avoir lieu.

Madagascar est toujours membre actif de la Cosafa. Les Barea ne devraient pas manquer ce rendez-vous. Pourtant les férus du ballon rond malgache sont encore soucieux face à toute possibilité de changement de dernière minute à quelques jours avant la date butoir de l'engagement. Mais contrairement à ceux qui ont été écrits sur le communiqué, la Grande Île participera bel et bien à cette compétition. Le comité exécutif organisera une réunion pour la préparation de l'équipe nationale, selon une source auprès de la Fédération Malgache de Football (FMF).

Le plus proche sera le championnat féminin qui se déroulera à Nelson Mandela Bay en Afrique du Sud du 3 au 14 novembre. Un certain nombre d'équipes ayant déjà confirmé leur intérêt à y participer à savoir le pays hôte de la compétition, la Zambie, le Zimbabwe, les Comores, l'Angola et le Malawi, tandis que la Namibie et l'Eswatini attendent l'approbation de leur gouvernement pour pouvoir voyager.

Le Kenya a demandé une place d'invité dans le tournoi, tandis que la participation de Maurice reste incertaine. Les Seychelles et le Mozambique ont décliné et le Lesotho ne s'est pas encore engagé à participer. Le Championnat féminin des moins de 17 ans de la Cosafa est également programmé en même temps que le tournoi senior, mais dans un format réduit, probablement avec quatre à six équipes.

Ensuite, le championnat masculin des moins de 17 ans est prévu se tenir en Afrique du Sud du 19 au 29 novembre. L'île Maurice s'est finalement retirée de l'organisation du championnat masculin des moins de 20 ans prévu se dérouler du 3 au 13 décembre, en raison de la réglementation de la Covid-19. Ce sommet devrait, pourtant, se dérouler également en Afrique du Sud. Douze pays ont confirmé leur participation. Tout comme Madagascar, Maurice n'a pas aussi confirmé sa participation.