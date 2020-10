Congo-Brazzaville: Essai - Bob Bobutaka écrit sur l'archivistique et l'archivologie

«Recherche en archivistique. Essai de Bibliographie et d'Archivologie », c'est le titre du récent ouvrage du prolifique chercheur et écrivain, le Pr Bob Bobutaka Bateko, publié aux Editions universitaires européennes. C'est une fois de plus l'aboutissement d'une recherche scientifique soutenue de la part de cet érudit qui a déjà à son actif plusieurs ouvrages.

Dans le résumé à l'endos du livre dédié aux étudiants de l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa (ISS/KIN) et de l'Université de Kinshasa (Unikin), Bob Bobutaka écrit : «Les champs de recherche en archivistique réalisés par Carol Couture constituent une élévation de la pensée philosophique dans le domaine des archives. Ces schèmes ont comme soubassement méthodologique la bibliographie qui favorise l'analyse des travaux sur les archives pour aboutir aux explications archivologiques ». Et il ajoute : « Ce faisant, cette publication démontre que si l'archivistique a comme repères d'heuristique principalement les réflexions pour participer à la construction et à la mise en place des stratégies sociétales de la gestion de la mémoire institutionnelle et collective, l'archivologie comme l'une des sciences de la mémoire, quant à elle, s'intéresse aux paradigmes de la discipline des archives pour sa compréhension et son explication philosophique ».

Dans l'avant-propos, l'auteur dit que le phénomène des archives, présent dès la plus haute antiquité et qui pourrait même constituer la fait social par excellence du fait de se retrouver à la base de toutes les sociétés historiques, est d'emblée articulé à l'existence d'un système de commandement, incarné dans des autorités haut placées. Et, soutient-il, pas d'archives sans hiérarchie. « Exploiter la dimension philosophique pour justifier les domaines des archives est une problématique abordant notamment la scientificité de ces disciplines qui ont comme l'objet d'étude les archives », fait-il observer après avoir distinguer l'approche différentielle entre la praxis des archives et la philosophie des archives qu'abordent difficilement les professionnels des archives.

Pour lui, les sciences des archives ne sauraient s'écarter ou s'éloigner des contraintes épistémologiques, de peur qu'elles ne soient une discipline scientifique alors que les professionnels ou les techniciens des archives tentent d'être convertis en scientifiques des archives sans pourtant qu'ils aient fait montre d'une appropriation sérieuse de l'épistémologie. Et parlant de l'interaction entre l'archivistique et l'archivologie, Bob Bobutaka postule : « L'archivistique est un amant de considérations pratiques, c'est ainsi que l'archivologie est venue enrichir les pratiques archivistiques en créant un autre cadre de réflexion fondé sur la connaissance et la maîtrise des théories, des méthodes, etc. pour l'orthodoxie des schèmes philosophiques sur les archives, comme objet épistémologique ».

Les objets abordés dans le livre

Ce livre de 461 pages, doit-on indiquer, comporte 13 chapitres, parmi lesquels on retrouve des thèmes sérieux comme « L'archivistique : discipline pragmatique des archives » (chapitre 4), « L'archivologie et l'épistémologie de la discipline des archives » (chapitre 5), « La bibliographie : la pragmatique et le schème sur la connaissance » (chapitre 6). Le chapitre 8 par exemple s'intéresse à « La quintessence explicative des champs de recherche en archivistique de Carol Couture ». Au chapitre 9, Bob Bobutala prend Carol Couture, Eric Ketelaar et Robert Estivals comme des modèles de construction du savoir scientifique en Sciences de l'Information et de la Communication (Infocom). « La mémoirologie : science de la mémoire », c'est l'intitulé du chapitre 11, avant de faire un focus sur l'audiovisuel et le numérique au chapitre 12. « La République démocratique du Congo et Royaume de Belgique : une communication politique basée sur les archives coloniales », c'est l'objet du dernier chapitre de cet essai scientifique original.

Professeur en archivistique à l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa et à l'Université de Kinshasa qui n'est plus à présenter, Bob Bobutaka cherche la consolidation épistémologique différentielle entre l'archivistique, discipline de la profession des archives, et l'archivologie, discipline scientifique des archives. Auteur des plusieurs ouvrage dans plusieurs disciplines des archives, ce scientifique éclectique est aussi docteur en sciences de l'information et de la communication.