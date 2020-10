Afrique du Nord: L'Égypte poursuit ses efforts pour rétablir la sécurité et la stabilité partout en Libye

Le ministre des affaires étrangères Sameh Choukry a confirmé que l'Égypte poursuivait ses efforts grâce à des contacts avec des frères libyens et à une coordination totale avec les Nations Unies et la communauté internationale afin de restaurer la sécurité et la stabilité dans toutes les régions de la Libye.

Depuis le déclenchement de la crise libyenne, l'Égypte n'a cessé d'avancer avec sincérité dans toutes les directions, en s'appuyant sur des liens historiques, des liens populaires et un destin commun avec nos frères libyens, a dit M. Choukry, dans son allocution prononcée lundi à la conférence ministérielle sur la Libye, ajoutant que l'Égypte soutenait tous les efforts sérieux pour restaurer la sécurité et la stabilité en Libye, commençant par les efforts des Nations Unies à Skhirat et jusqu'à la conférence de Berlin.

Le Caire a reçu à la fois le présidente du parlement libyen, Aguila Salah, et le maréchal Khalifa Haftar, commandant de l'Armée nationale libyenne (ANL), pour les encourager à traiter dans un esprit positif et constructif les efforts des Nations Unies visant à stabiliser le cessez-le-feu, à parvenir à une solution politique et à mieux se coordonner entre eux, a expliqué le chef de la diplomatie.

Aujourd'hui, nous avons une occasion idéale de parvenir à un règlement qui prend en compte tous les aspects politique, sécuritaire, économique et social de la crise libyenne ... et prend en compte une répartition équitable du pouvoir et des richesses ... met fin à toute ingérence étrangère ... et élimine les terroristes, et les forces étrangères sur le territoire libyen, a ajouté M. Choukry.

La réunion d'aujourd'hui devrait envoyer un message clair et sans ambiguïté que la communauté internationale est sérieuse à mettre fin à la crise libyenne selon la volonté et la vision des Libyens, a-t-il dit.