Afrique du Nord: L'épopée d'octobre a incarné les liens historiques entre l'Egypte et le Koweït (L'émir du Koweït au président Al-Sissi)

Le nouvel émir du Koweït, cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Gaber a affirmé lundi, 5 oct, que l'épopée d'octobre durant laquelle les forces armées avaient fait preuve de bravoure, était témoin de l'effusion de sang égyptien et koweïtien et avait incarné évidement les liens historiques entre l'Egypte et le Koweït.

L'émir du Koweït a fait cette déclaration lors d'un message de vœux adressé au président Abdel Fattah Al-Sissi à l'occasion du 47e anniversaire de la victoire du 6 octobre.

Dans le message, l'émir du Koweït a souhaité au président Al-Sissi tout le bonheur et santé et à l'Egypte tout le progrès et la prospérité.

Le conseil des ministres koweïtiens a aussi adressé un message de vœux au président Al-Sissi.