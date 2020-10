Congo-Kinshasa: Linafoot - Blessing surprend Mazembe à l'entame du championnat (0-0)

C'est une équipe qui vient fraîchement de la Ligue II, et qui jouait son premier match officiel à la cour des grands (Ligue I), mais qui a surpris le Tout-Puissant Mazembe Englebert, le dimanche 4 octobre, dans ses propres installations du stade TP Mazembe, à Kamolondo, score du match 0-0.

Le champion en titre n'a eu que des larmes pour regretter son entrée en matière doublement ratée, d'autant plus que le coach Dragan Cvetkovic engagé depuis le mois de février dernier, n'a pas pu gagner son tout premier match, ni inscrire le moindre but. Il faudrait attendre peut-être la prochaine sortie prévue le 14 octobre contre Lubumbashi Sport.

Le match Mazembe-Blessing s'est joué dans une sorte de cacophonie créée par le Maire de la Ville de Lubumbashi, Lubaba Buluma, qui sans motif valable, a écrit à la Linafoot la veille, interdisant l'organisation des matches dans sa juridiction pour soit disant raison d'insécurité. Une décision que la Fecofa n'a pas voulu entendre de ses oreilles, réagissant aussitôt que les matches à huis clos, qui ne sont même pas des rencontres de tension, ne peuvent pas faire l'objet d'une insécurité dans la ville. La Linafoot a tenu à son calendrier, et le match s'est bel et bien joué. La décision impopulaire sans soubassements valables n'a pas été obtempérée.

Mais dans la foulée, le match Lubumbashi Sport - Saint Eloi Lupopo prévu samedi 3 octobre au stade Kibasa Maliba, à Lubumbashi n'a pas eu lieu. La Linafoot a demandé à la Commission de Discipline de tirer toutes les conséquences.

V.Club entre en triomphe

A Kinshasa, au stade des Martyrs de la Pentecôte, l'AS V.Club a réalisé une entrée triomphale, en battant l'AC Rangers sur la marque de 3-1. Les hommes de Florent Ibenge ont ouvert le score à la 12ème minute de jeu par le truchement de Lilepo Makabi, l'ancien joueur du FC Renaissance du Congo.

Peu après, Jérémy Mumbere Mbusa (20ème), s'est illustré pour le deuxième but. Un peu plus loin, Rangers réduira la marque à la 39ème minute par l'entremise de Nsimba Ngembo (1-2). C'est le score à la pause.

A la reprise, il fallait attendre l'entrée de Jean-Marc Makusu qui renoue avec son équipe après une longue période d'immobilisme, pour le troisième but à la 87ème minute.

C'est la première victoire enregistrée jusque-là dans ce championnat sur un total de 5 matches livrés. Florent Ibenge n'a pas caché sa joie : « après nos deux buts on a reculé, puis après c'était le duel. On a été pris un peu là-dessus sur les duels. On a peu joué au foot, mais dans l'ensemble je suis satisfait de l'intelligence de mes joueurs en milieu de deuxième mi-temps », a-t-il déclaré à la conférence de presse d'après match.

Pour rappel, à l'ouverture, Renaissance du Congo et Maniema Union se sont quittées sur un score nul (2-2) ; Dcmp et RCK ont fait le même score (2-2) ; AS Simba - Groupe Bazano nul vierge (0-0), même score Mazembe - Blessing (0-0). Ainsi, les Moscovites prennent la première place du classement avec 3 points+2.

Pour la suite, trois matches sont au programme le 7 octobre : JSK (Jeunesse Sportive de Kinshasa), une autre nouvelle venue dans ce prestigieux championnat national recevra Renaissance du Congo pour son entrée en lice, à partir de 13h30', et à 15h30', il y aura face-à-face Motema Pembe-Maniema Union. La dernière confrontation entre les deux équipes au mois de mars dernier, au stade Joseph Kabila Kabange, à Kindu, peu avant l'arrêt du championnat à cause de la pandémie, Maniema Union s'était imposé par un score net de 2-0. Dcmp pourrait prendre sa revanche en ce début du championnat.

L'autre match prévu mercredi 7 octobre se jouera au stade de l'Unité à Goma. Il opposera l'AS Dauphin noir au FC Blessing.