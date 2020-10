Congo-Kinshasa: Kinshasa - Elaboration du Budget 2021 - Clôture des conférences budgétaires

Débutées le 22 septembre 2020, les conférences budgétaires de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2021 ont été clôturées, le samedi 3 octobre 2020, en la salle Isidore Bakanja à Caritas Congo. Depuis quelques années, ces assises bénéficient du financement du projet PROFIT CONGO piloté par le COREF dans l'objectif notamment, de renforcer la participation citoyenne au processus budgétaire. Au niveau de la Ville-Province de Kinshasa, cette participation était nécessaire à l'élaboration du Budget pour l'exercice 2021.

Jean Mbokoso, Ministre provincial du Budget pour la ville-province de Kinshasa qui a officié ces travaux, a formulé une série de recommandations et d'observations aux différents services d'assiette de la Ville, parmi lesquelles l'on peut retenir la recommandation d'une grande transparence et d'un sens profond de prise de conscience quant à la gestion courante et prévisionnelle des finances publiques. Tout en notifiant que pour les prochains exercices, une plus grande rigueur sera appliquée pour une optimisation des services d'assiette de la ville.

Jean Mbokoso a, par ailleurs, salué la participation de la société civile, tout en exprimant le désir d'une plus grande implication de celle-ci. Car, c'est la société civile qui permet de pouvoir mieux œuvrer à l'implémentation des réformes au sein des populations locales.

Le Ministre provincial du Budget a lancé un appel aux bailleurs des fonds et différentes autorités congolaises pour le renouvellement du financement du projet PROFIT CONGO, qui prend fin en 2021.

Car, dit-il, sans PROFIT CONGO, la RDC n'aurait pas connu d'avancées en matière de participation citoyenne à l'élaboration budgétaire. Un apport d'une valeur inestimable impliquant la population dans l'encadrement des politiques financières et budgétaires du pays.

Parallèlement, Henry-Christin Longedja, Directeur Exécutif du Comité des Droits de l'Homme et Développement - CODHOD en sigle, qui est à sa troisième participation aux conférences budgétaires, a commencé par plaider à l'intention des bailleurs des fonds internationaux dont principalement la Banque Mondiale, pour le renouvellement du financement de PROFIT CONGO dont l'importance n'est plus à démontrer, afin de préserver les acquis de la participation citoyenne dans les réformes et politiques financières et budgétaires du pays.

Il a suggéré également un élargissement du projet, en vue d'étendre sa représentation et son action dans toutes les provinces de la RDC.

Quant à sa participation aux conférences budgétaires pour l'exercice 2021, il a apprécié, enfin, les améliorations palpables dans le déroulement des débats et préconisé pour les prochaines occasions, qu'il y ait plus de temps pour le traitement des questions consécutives à l'évaluation des dépenses.