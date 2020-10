Congo-Kinshasa: Habitat - Pius Muabilu brandit la vision de Félix Tshisekedi pour de nouvelles innovations

Chaque premier lundi du mois d'octobre est célébré dans le monde comme étant la journée internationale de l'habitat. Ce, depuis la résolution 40/202 du 17 décembre 1985 de l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est ainsi que dans la journée d'hier, lundi 5 octobre 2020, cette commémoration a eu lieu au Ministère de l'Urbanisme et Habitat.

A cette occasion, Pius Muabilu, Ministre d'Etat - Ministre de l'Urbanisme et Habitat, s'est exprimé sur la thématique : "un logement adéquat pour tous les Congolais", en peignant un tableau vivant de la vision de Félix Antoine Tshisekedi, Chef de l'Etat, en ce qui concerne le secteur de l'habitat. Il a indiqué que le Chef de l'Etat, dans ses discours les plus majestueux, laisse entrevoir des pistes claires de ses aspirations pour l'habitat et le congolais.

Accroître le taux d'accès de la population au logement décent ; améliorer la gestion du foncier en vue de réduire l'avènement des bidonvilles ; étendre les villes et moderniser certains quartiers de grandes agglomérations ; détruire les constructions anarchiques ; et, enfin, créer des villages économiquement viables -réorganisés sur base volontaire et scientifique, en vue d'optimiser l'accès au bien-être ; tels sont les grands aspects de la vision sectorielle du Chef de l'Etat énoncés par le Ministre d'Etat.

Et, afin de mener à bon port sa mission de tutelle, il a lancé un appel aux investisseurs tant nationaux qu'internationaux pour permettre une bonne réalisation de la série d'actions en cours qu'il mène depuis sa prise des fonctions.

L'importance de l'habitat dans la vie d'une population n'est plus à démontrer, et la mission de Pius Muabilu dans ce secteur incarne un véritable travail de titan et sollicite la participation de plus d'un pour redorer ce domaine de développement aux multiples défis.

République Démocratique du Congo

Ministère de l'urbanisme et Habitat

Message de son excellence Monsieur le ministre d'état, ministre de l'urbanisme et habitat, à l' occasion de la journée internationale de l'habitat

Mesdames et Messieurs;

Très chers compatriotes,

L'Assemblée générale des Nations Unies a, par sa résolution 40/202 du 17 décembre 1985, proclamé le premier lundi du mois d'octobre de chaque année journée mondiale de l'Habitat.

Les thèmes retenus et proposés chaque année pour commémorer cette journée sont interpellateurs de la conscience mondiale face aux défis à relever pour la transformation des villes et établissements humains en vue d'un avenir meilleur.

Le thème de 2020 s'intitule : «un logement pour tous : un avenir meilleur urbain» «autrement dit Habitat et développement durable ».

Notre pays a, quant à lui, choisi le sous-thème suivant : «un logement adéquat pour tous les Congolais».

Ces thèmes sont en accord avec l'article 48 de la Constitution de notre pays qui garantit le droit à un logement décent et corroborent la vision du Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, axée sur la construction à grande échelle des logements sociaux à travers une politique nationale ambitieuse de l'habitat.

La commémoration de cette journée a pour but de rappeler à l'humanité toute entière que la moitié de la population vit désormais dans des villes et des métropoles. Dans un peu plus d'une génération, deux tiers de cette population seront des citadins.

Dans notre pays, les conflits récurrents depuis quelques décennies sont à la base d'un exode rural qui connait une dimension inattendue et inquiétante. De nombreuses personnes sont séduites par les attraits de la ville et fuient les campagnes pour s'installer en milieu urbain dans l'espoir de connaître une vie meilleure.

Mesdames et Messieurs,

Très chers compatriotes

Cette situation a entrainé une extension anarchique des villes, avec comme corolaire, la détérioration des conditions de vies humaines et l'aggravation de la pauvreté, lesquelles s'illustrent notamment par la prolifération des bidonvilles, l'absence de logements décents, le nombre élevé de sans-abris, l'insuffisance de la voirie, la défaillance d'approvisionnement en eau potable et en électricité, l'absence de gestion des déchets, l'explosion des érosions, la fréquence des inondations, le manque d'accès au système élémentaire d'assainissement et drainage, etc.

Face à ce constat hideux, la République Démocratique du Congo affiche un volumineux déficit en nombre de logements décents en faveur de la population. L'urbanisation sauvage caractérisée par l'occupation des terrains non viabilisés et de sites à risque, ainsi que les problèmes fonciers récurrents, affectent négativement le cadre de vie de la population urbaine.

Cet état de choses interpelle la conscience du pouvoir public face à ses responsabilités afin d'inverser la tendance.

D'où l'importance de sensibiliser tous les intervenants dans le processus du changement , notamment : les décideurs politiques, les opérateurs économiques, les autorités administratives, les urbanistes, les aménageurs, ainsi que les promoteurs immobiliers pour une action globale concertée en vue d'une urbanisation maitrisée pour le développement de notre pays, raison pour laquelle nous avons choisi comme sous thème en République Démocratique du Congo un logement adéquat pour tous les Congolais.

L'habitat est au cœur du Développement Durable. Il est la pierre angulaire du développement d'un Pays.

Une des missions essentielles assignées à mon ministère est d'assurer une amélioration du tissu d'habitat existant, celui que vous avez tous dépeint négativement aujourd'hui, afin d'offrir un logement convenable à tous nos concitoyens.

Pour y parvenir, il faut des actions concertées avec les ministères sectoriels et la population afin d'aboutir à un modèle de gestion urbaine participative pour atteindre l'objectif des cités intégrées, viables et ouvertes à tous. Animé d'une volonté inlassable de changer les conditions de vie des congolais en leur offrant un logement digne en vue de leur épanouissement, le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse de rappeler dans ses discours les grandes lignes de sa politique de l'habitat à savoir :

- Accroître le taux d'accès de la population au logement décent;

- Améliorer la gestion du foncier en vue de réduire l'avènement des bidonvilles ;

- Etendre les villes et moderniser certains quartiers des grandes agglomérations ;

- Détruire les constructions anarchiques ;

- Créer les villages économiquement viables, réorganisés sur base volontaire et scientifique, en vue d'optimiser l'accès au bien-être.

Depuis la prise de mes fonctions, l'action de mon ministère dans ce secteur est axée sur :

- l'actualisation du plan d'action national de l'habitat ; l'encouragement des initiatives privées et le partenariat public privé dans la construction de logements sociaux.

- La mise en activité du fonds de l'habitat, d'une banque d'Habitat, ainsi que des agences d'exécution.

- La mise en application de la loi sur les baux à loyer promulgué depuis la législature passée.

- La définition d'une politique de régulation des bidonvilles et la restructuration des logements insalubres.

- L'encadrement de l'auto- construction en nous basant sur des expériences d'autres pays par un encadrement des auto-constructeurs non seulement dans la construction des logements mais aussi par la production de trames assainies et viabilisation des sites.

- La mise en place du fonds national de l'Habitat et de l'agence congolaise pour la promotion immobilière.

- L'organisation du forum urbain national dont les travaux préparatoires ont déjà eu lieu au mois d'août dernier ;

- La poursuite des constructions des unités de logements sociaux initiés par le président de la République, dans le cadre du programme de 100 jours ;

- La promotion de la construction de logements corporatifs, mutualisés et participatifs ;

Pour cette raison, le domaine de l'Habitat a besoin des investisseurs tant nationaux qu'étrangers ;

A ce jour, le gouvernement de la République, à travers mon ministère, est en phase de mobilisation des fonds pour la concrétisation de ces attentes, à travers plusieurs projets de construction des logements décents.