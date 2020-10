Congo-Kinshasa: Muzito-Fayulu - Le duo promet de nouvelles offensives !

*A la demande de Bemba et Katumbi, la cérémonie de passation des pouvoirs, prévue le 1er octobre 2020, à la coalition Lamuka entre Muzito, le Coordonnateur sortant, et Fayulu, le Coordonnateur entrant, a été postposée. Même si aucune date n'a indiquée, il va de soi qu'en vertu des enjeux de l'heure et, surtout, de la perspective des élections 2023, les sociétaires de cette coalition puissent se concerter rapidement pour peaufiner, ensemble, les stratégies en vue d'une nouvelle offensive, à la fois, politique et diplomatique. D'après le communiqué de report, un consensus reste, cependant, à dégager autour de deux points cruciaux, avant de jeter dans les prochaines phases de la bataille électorale.

Déjà, le 22 août 2020, devant un public venu les accueillir massivement sur la Place Sainte Thérèse à N'djili, Muzito et Fayulu avaient laissé entendre qu'ils continueraient à réclamer les réformes institutionnelles, avant toute éventuelle participation dans les prochaines batailles.

L'un et l'autre, parlant le même langage et formant un bloc dur, exprimaient le désarroi face à la crise socio-économique actuelle et appelaient les dirigeants actuels à prendre la mesure de leurs responsabilités.

Ce même jour-là, Muzito parlait déjà de l'échec de la coalition FCC-CACH et invitait, en même temps, le peuple congolais à en tirer des leçons, le moment venu.

Tandis que Fayulu, son alter ego, prévenait, à cette même occasion, que la coalition Lamuka, dans le souci d'obtenir un processus électoral crédible, transparent et démocratique, se préparait à organiser une série de sit-in devant le Palais du Peuple, pour placer les Députés et Sénateurs devant leurs responsabilités et réclamer des réformes pour la tenue des élections apaisées à l'horizon 2023. Mieux quiconque, les deux leaders brandissaient, une fois de plus, leur plan de sortie de crise qui prévoit notamment, l'institution d'une transition de 18 mois qui serait sous la gestion de FCC-CACH, un Haut Conseil des Réformes Institutionnelles qui serait géré par Lamuka et, surtout, l'organisation des élections anticipées pour conjurer la crise de légitimité née de la contestation, par eux, des résultats des élections du 30 décembre 2018.

Aujourd'hui plus qu'hier, avant que le Présidium de quatre leaders - Muzito, Fayulu, Katumbi et Bemba - ne puisse entériner les résolutions issues des travaux des membres de la cellule politique, il était donc question, d'après des sources fiables, que quelques derniers réglages soient opérés. Loin de toutes les insinuations spécieuses et de toutes les spéculations tendancieuses sur une quelconque crise à Lamuka, il apparaît clairement que la raison du report de cette passation des pouvoirs, selon le communiqué de la Coordination de Lamuka, tel qu'il a été signé par Steve Kivwata et publié, le 1er octobre 2020, réside dans la recherche d'un consensus sur deux points fondamentaux dont la teneur n'a, cependant, pas été révélée au public.