Afrique: Martins assez confiant avant les deux matches de la Mauritanie

Le sélectionneur national de l'équipe de Mauritanie, Corentin Martins, a animé une conférence de presse lundi, à la suite de la publication de la liste des 24 joueurs retenus pour les deux prochains matchs amicaux face à la Sierra Leone (le 9 octobre) à Nouakchott et au Sénégal (le 13 octobre) à Thiès.

Interrogé sur le choix de deux adversaires des Mourabitounes, Martins affiche son satisfécit.

« La sierra Leone est difficile à jouer dans le sens de l'agressivité, avec de la qualité de vitesse sur les côtés et qui se rapproche un peu du Burundi que l'on va affronter en novembre. »

« Et l'autre match contre le Sénégal est un match de prestige qui va nous permettre de voir la valeur et le niveau de notre équipe. Ce sont toujours des matches importants où on apprend beaucoup. On sait que la concentration, la qualité et la maitrise technique seront très importantes »

Concernant la forme de l'équipe après le chamboulement causé par la pandémie de COVID-19, il ajoute :

« Ça fait pratiquement une année qu'on ne s'est pas vus. Mais les joueurs se sont entrainés avec leurs clubs et ont repris les championnats. Sur l'état physique, je ne me pose pas trop de questions. Je pense qu'ils vont arriver en forme. Ça fait quand-même 6 ans que j'entraine la sélection. On a l'habitude travailler ensemble pour la plupart. Les automatismes, on va les retrouver assez rapidement, j'espère. »

Les 24 Mourabitounes :

Gardiens (3) : Namori DIAW (FC Tevragh-Zeïna) - Babacar DIOP (AS Police) - M'Backé N'DIAYE (Nouakchott King's)

Défenseurs (8) : Abdoul BA (AJ Auxerre/France) - Bakary N'DIAYE (Difaâ Hassani d'El Jadida/Maroc) - Aly ABEID (Valenciennes FC/France) - Diadié Sounkhasso DIARRA (Canet RFC/France) - El Mostapha DIAW (FC Nouadhibou) - Abdoulaye OUSMANE (RC Strasbourg/France) - Abdoulkader THIAM (US Orléans/France) - Houssen ABDERRAHMANE (RWD Molenbeek/Belgique)

Milieux (8) : Moctar Sidi EL HACEN (Real Valladolid/Espagne) - Ibréhima COULIBALY (Le Mans FC/France) - Mohamed Dellah YALY (FC Tevragh-Zeïna) - Yacoub SIDI Ethmane (AS Vita Club/RD Congo) - Abdallahi MAHMOUD (Deportivo Alavés/Espagne) - Alassane DIOP (Al-Oroubah/Oman) - Almike Moussa N'DIAYE (FC Vaulx-en-Velin/France) - Idrissa THIAM (Cádiz CF/Espagne)

Attaquants (5) : Adama BA (RS Berkane/Maroc) - Ismail DIAKITÉ (Al-Shamal SC/Qatar) - Amadou NIASS (Entag El Harby/Égypte) - Cheikh El Khalil Moulaye Ahmed « BESSAM » (FC Nouadhibou) - Hemeye TANJY (FC Nouadhibou)