Congo-Kinshasa: Introduction du cours d'entreprenariat au primaire et au secondaire dès septembre 2021

Le cours d'entrepreneuriat sera introduit à l'école primaire et à l'école secondaire dès l'année scolaire 2021-2022 pour permettre aux enfants congolais de devenir des créateurs d'emplois et non plus seulement des demandeurs. Le ministre de la Classe moyenne, Petites et moyennes entreprises et artisanat, Justin Kalumba l'a révélé lundi 5 octobre, à Kinshasa en s'adressant aux femmes entrepreneurs de la RDC.

« A partir de septembre 2021, nous allons avoir le cours d'entrepreneuriat déjà en 6e année primaire pour que nos enfants. Dès qu'ils sont en 6e, ils commencent déjà à découvrir eux-mêmes comme des talents d'entrepreneurs. Et nous allons faire en sorte que, même s'ils ratent les études secondaires, mais qu'ils atterrissent sur des projets qui sont pertinents. Nous aurons aussi des cours d'entrepreneuriat amplifiés en pré-finalistes et finalistes du secondaire, avec des pré incubations et des incubateurs dans nos universités. Nos étudiants, nos élèves, vont sortir des universités avec déjà un autre réflexe. Il faut que nos enfants créent des emplois, créent des entreprises », a déclaré Justin Kalumba.