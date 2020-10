Egypte: Le ministre d'Etat pour la production militaire s'entretient avec l'ambassadeur de Hongrie du renforcement de la coopération bilatérale

Le ministre d'Etat pour la production militaire, Mohamed Ahmed Morsi, s'est entretenu mardi avec l'ambassadeur de Hongrie en Egypte, Andras Kovacs du renforcement de la coopération avec les sociétés hongroises dans nombreux domaines et des capacités industrielles, technologiques, techniques et humaines dont disposent les entreprises, secteurs et unités du ministère de la Production militaire dans les différents domaines de l'industrialisation militaire et civile.

"La coopération entre les compagnies de la Production militaire et les sociétés hongroises aidera à réaliser un important saut qualitatif dans le domaine industriel pour enraciner le principe de transfert et de localisation des technologies industrielles, en tant qu'élément essentiel d'augmenter les valeurs ajoutées de l'industrie égyptienne", a ajouté M. Morsi en passant en revue les projets nationaux et de développement les plus importants que le ministère participe à la mise en œuvre dans le pays.

"Les deux parties ont examiné la coopération dans plusieurs domaines à savoir: les systèmes d'énergie solaire, la production de fournitures et d'équipements médicaux, la fabrication conjointe d'appareils électroniques et électriques, de caméras de surveillance, d'éclairage et d'ampoules LED", a déclaré le porte-parole du ministère de la Production militaire, Mohamed Eid Bakr.

Pour sa part, l'ambassadeur de Hongrie en Egypte, Andras Kovacs a jugé nécessaire de renforcer les relations d'investissement entre les deux pays en vue de lancer des projets communs et d'injecter de nouveaux investissements dans les deux pays.

Le diplomate hongrois a souligné qu'il travaillait pour soutenir les sociétés de son pays à coopérer avec les compagnies de la Production militaire vu leur rôle vitale et efficace dans la localisation de l'industrie, et en tant que l'une des entités industrielles importantes en Egypte, qui conclut des partenariats avec divers pays étrangers et arabes.