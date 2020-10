Algérie: Journées de formation théâtrale à Bechar

Alger — L'association culturelle "Rawafid" pour l'Art et le Théâtre de Bechar organise du 19 au 22 octobre à la maison de la Culture de la ville, des journées de formation dans cinq des différents ateliers de théâtre, annoncent les organisateurs dans un communiqué.

Ouverts aux amateurs de théâtre, ces ateliers de formation concerneront les arts de, la diction, la préparation du comédien, l'improvisation, la conception et la réalisation des marionnettes et l'art du comédien et de l'acteur, entre théâtre et cinéma.

Les personnes désireuses de prendre part à ces ateliers, trouveront dans la page Facebook de l'association le règlement contenant les conditions de participation et une fiche de renseignement à remplir et qu'ils devront soit, envoyer à l'adresse électronique: rawafid.theatre@gmail.com, ou poster sur la page de l'association avant le 15 octobre, indique le communiqué.

Coordonnées sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts et soutenues par le Fond de promotion des Arts et des Lettres, ces journées de formation visent à promouvoir la tradition théâtrale et les valeurs universelles à travers la pratique du 4e Art, précisent encore les organisateurs.