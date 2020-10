Algérie: Ghardaïa - Saisie de plus de 34.979 unités de produits pyrotechniques

Ghardaia — Pas moins de 34.976 unités de produits pyrotechniques, de différentes formes et puissance, ont été saisies par les éléments de la sureté nationale à Ghardaia et Métlili auprès de quatre vendeurs ambulants, a rapporté mardi la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Agissant sur information faisant état de vente de pétards par des jeunes à Ghardaia et Métlili, les policiers ont mis en place des dispositifs et une série de mesures notamment l'intensification des opérations de contrôle, la multiplication de patrouilles mobiles à travers les axes routiers les plus fréquentés par les revendeurs de pétards, ce qui a permis l'arrestation de trois individus (21 à 25 ans) en possession de plus de 6.095 unités de produits pyrotechniques d'origine étrangère, introduits illégalement sur le marché national.

Présentés devant les instances judiciaires, les quatre individus ont écopé d'un an de prison avec sursis et d'une amende de plus de 100.000 DA.

A l'approche de la commémoration de l'anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed (QSSL), des efforts sont déployés par les éléments de la sureté nationale pour lutter contre la vente de pétards et autres objets pyrotechniques potentiellement dangereux et sources d'accidents, d'incidents et de conflits entre personnes.