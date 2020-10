Afrique: OCDE - M. Jazouli présente le plan d'action de SM le Roi pour faire face au Covid-19

Rabat — Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Mohcine Jazouli, a présenté le plan d'action mis en place conformément aux Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI pour faire face au Covid-19, et ce lors de la 6ème réunion de haut niveau du Comité directeur du centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tenue mardi par visioconférence.

Intervenant à l'occasion de la 1ère session de cette réunion sous le thème "Bâtir des sociétés résilientes et inclusives", M. Jazouli a rappelé les orientations de SM le Roi pour faire face aux effets du choc sanitaire et de la crise économique qui découlent du Covid-19.

Ainsi, M. Jazouli a présenté les grands axes du plan d'action mis en place conformément aux Hautes Instructions Royales, en l'occurrence le fonds spécial Covid-19 de plus de 33 milliards de Dirhams mis en place pour répondre aux urgences de la pandémie et qui a mobilisé l'ensemble de la société marocaine, outre le Plan de relance économique d'un montant de 120 milliards de Dirhams pour accompagner la reprise de l'activité économique et créer les conditions propices pour une relance vigoureuse à la sortie de crise.

Il s'agit également du projet de couverture sociale universelle, érigé en priorité nationale, avec 3 volets essentiels, à savoir la généralisation de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO), l'octroi d'allocations familiales à tous les ménages et une retraite au profit de la population active non couverte et une indemnité pour perte d'emploi au profit de la population active.

Dans ce sens, M. Jazouli a souligné que toutes ces démarches s'inscrivent dans la volonté du Royaume de maintenir un équilibre entre les défis économiques et les impératifs sociaux, tout en réitérant le soutien du Royaume au plan d'action du Centre de Développement de l'OCDE pour faire avancer les différentes initiatives visant à surmonter les conséquences de la pandémie et, ainsi, bâtir des économies inclusives et résilientes.