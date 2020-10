Soudan: Cour des comploteurs du coup d'État du 30 Juin 1989 écoute la déclaration d'ouverture d'accusation

Khartoum — Le tribunal jugeant les organisateurs du coup d'État du 30 Juin 1989, qui est présidé par le juge Issam-Eddin Mohamed Ibraim, a entendu lors de sa séance tenue au Centre de formation des officiers de police aujourd'hui la déclaration inaugurale de l'accusation, qui a été présentée par le Procureur Général, Taj Al-Sir Ali Al-Hiber, malgré l'objection de l'équipe de défense et leur retrait de la session.

Al-Hiber a souligné que la déclaration de l'accusation est basée sur le document constitutionnel, qui stipulait que les responsables de l'ancien régime seront tenu responsable des crimes qu'ils ont commis depuis 1989.

Il a ajouté que les enquêtes ont montré que les accusés appartenaient à une organisation politique, en particulier les civils, qui bénéficiaient de l'aile militaire.

Le complot et la planification ont été faits conjointement par les civils et les militaires et tous ont participé à la mise en œuvre du coup d'État, a dit Al-Hiber.

Le procureur général a ajouté que la déclaration accusait les accusés en vertu des articles 96A et C de la Loi criminelle de 1983 - porter atteinte au système constitutionnel, article 78 - Complicité criminelle - et article 56 de la loi des les forces armées, 1986.

De son côté, l'avocat Abdel-Basit Sabdarat a présenté au nom de l'équipe de la Défense de leur objection du fait que le procureur général assume présenter la déclaration de l'accusation, affirmant que le procureur général est demandeur dans l'affaire qui devrait être neutre.