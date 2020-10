Soudan: Le Conseil de sécurité et de défense examine la situation de sécurité

Khartoum — Le Chef du Conseil Souverain, Lieutenant-Général, Abdul Fattah Al-Burhan, a présidé mardi au Palais Républicain la session d'urgence du Conseil de sécurité et de défense en présence du Premier Ministre , Dr. Abdulla Hamdouk pour discuter la situation de sécurité dans le pays, en particulier dans l'Est Soudan, et ses implications sur la sécurité nationale et l'économie.

Au début de la session, la réunion a salué le sacrifice du martyr, police, premier lieutenant, Badawi Yousef Abdullah, qui a été martyrisé dans les incidents de Haya, Est Soudan.

Le Ministre de la Défense, Major-Général (retraite), Yassin Ibrahim, a dit dans des déclarations à la presse que la réunion a discuté les incidents dans l'Est Soudan et a écouté un briefing par les organes de sécurité concernés, expliquant que l'Est Soudan souffrait de problèmes enracinés.

"Le conseil a pris des décisions décisives concernant l'organisation des manifestations et de sit-in, avertissant qu'ils ne devraient pas être organisés aux dépens des utilitaires vitaux, des routes nationales et des ports maritimes", a-t-il dit.

Le Ministre de la Défense a souligné que le conseil a affirmé la formation de comités pour traiter les questions de l'Est Soudan, ajoutant la formation d'un comité préparatoire présidé par le membre du Conseil Souverain, lieutenant-général Ibrahim Jaber pour préparer la tenue de la Conférence Consultative Constitutionnelle et compréhensive pour la Citoyens de l'Est Soudan concernant l'Accord de paix qui a récemment été signé à Juba.

"La réunion a également passé en revue les questions des moyens de vivres dans le pays et a mis en place un certain nombre de comités pour suivre l'amélioration des moyens de vivres au cours de la période à venir", a dit le Ministre.