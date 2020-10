Gabon: Afrobarometre - Les résultats du 8e tour debattus

Afro-Brometre, ce réseau panafricain, indépendant, à but non-lucratif de recherche par sondage, a animé une conférence de presse par visioconférence, le vendredi dernier. Il était question de débattre des sujets relatifs aux : « Perceptions sur les droits des femmes, la démocratie, et la performance des parlementaires ». La rencontre virtuelle donnait lieu aux résultats du 8e tour d'Afrobarometer au Gabon, dont les débats étaient modérés par Christian Wali Wali,enseignant à l'Université Omar Bongo au Département de Géographie, Secrétaire Permanent au Centre d'Etudes et de Recherches en Géosciences Politiques et Prospective (CERGEP).

Les questions de « Perceptions sur les droits des femmes, la démocratie, et la performance des parlementaires » étaient au cœur des échanges par visioconférence. Elles ont été abordées et débattues par des participants de divers horizons, intéressés par les sujets à l'ordre du jour.

L'on peut retenir, en ce qui concerne « La promotion des femmes et de leurs droits », que la très large majorité des Gabonais (80%) apprécient le niveau de représentation des femmes dans les institutions et jugent « bien » ou « très bien » (75%) les lois en leur faveur. Il faut noter, selon les investigations que les Gabonais apprécient l'évolution des politiques envers les femmes. Une large majorité des Gabonais pensent que les femmes ont un niveau de représentation acceptable dans les institutions du pays. Ils soutiennent également que les politiques en faveur de la parité homme/femme sont appréciables de même que le gouvernement protège les jeunes filles de toutes formes de violences.

S'agissant de « l'appréciation de la démocratie » : l'enquête menée montre que sept Gabonais sur 10 (70%) préfèrent la démocratie à toute autre forme de gouvernement, mais encore plus (88%) ne sont pas satisfaits de son fonctionnement au Gabon. Ils affirment leur attachement à la démocratie, même s'ils critiquent son fonctionnement dans leur pays. La plupart des Gabonais préfèrent la démocratie à toute autre forme de gouvernement mais ne sont pas satisfaits de son fonctionnement dans leur pays

Quant à « la performance des parlementaires », il ressort que la moitié (50%) des Gabonais ne font pas confiance au parlement, et la majorité d'entre eux jugent négativement l'action des députés (78%) et des sénateurs (83%). L'on retient, selon les résultats de l'enquête que les Gabonais jugent sévèrement la performance des parlementaires. La majorité des citoyens gabonais déclarent que les parlementaires n'écoutent pas les populations, ne sont pas performant, et sont impliqués dans les affaires de corruption.

Il faut rappeler à des fins utiles qu'Afrobaromètre est un réseau panafricain, indépendant, à but non-lucratif de recherche par sondage qui produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la qualité de vie, à la gouvernance, et à la démocratie.