Angola: DNIAP interroge les généraux Dino et Kopelipa

Luanda — Les généraux Leopoldino do Nascimento "Dino" et Hélder Vieira Dias Júnior "Kopelipa" seront entendus les 13 et 14 de ce mois à la Direction nationale de l'investigation et de l'action pénale (DNIAP), supervisé par le bureau du procureur général (PGR).

Le porte-parole du PGR, Álvaro João, a confirmé le report de l'interrogatoire, initialement prévu ce mardi, sans en clarifier les raisons.

Selon cet organe judiciaire, il existe "de fortes indications" que les deux généraux "ont profité des contrats de l'Etat angolais avec la société China International Fund (CIF)".

D'après le quotidien Jornal de Angola, qui cite une source du PGR, ils auraient "bénéficié des contrats que l'État a signés avec le CIF, dans le cadre du Bureau national de reconstruction".

À l'époque, Leopoldino do Nascimento était chef de la communication de l'ex-Président José Eduardo dos Santos, et Hélder Vieira Dias Júnior, ancien ministre d'État et chef de la Maison militaire.

Tous deux bénéficient d'immunités et ne peuvent être arrêtés, à titre préventif.

Selon la loi angolaise, les officiers généraux des Forces armées angolaises (FAA) et les commissaires de la Police nationale (PN) ne peuvent être emprisonnés sans inculpation, sauf en cas de flagrant délit, pour crime intentionnel, passible d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans.