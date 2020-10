Burkina Faso: Fertilité masculine - Les bons tuyaux de Yasmine pour avoir du sperme de qualité

L'infertilité touche aussi bien les femmes que les hommes. En plus des traitements médicamenteux pour y remédier, il y a les bons gestes à adopter. Et les hommes aussi doivent s'y mettre pour augmenter les chances de conception.

En effet, la qualité du sperme peut jouer sur la fertilité. Foi de la nutritionniste-diététicienne Yasmine Zerbo, la qualité du sperme passe aussi par l'alimentation et l'hygiène. Dans cet écrit, elle nous fait découvrir les aliments à consommer ou à éviter ainsi que d'autres bons tuyaux pour... un sperme sain.

Tout comme chez la femme,l'alimentation joue un rôle dans la fertilité de l'homme. Pour booster la fécondité et permettre au corps de produire un sperme sain, il est important de faire attention au contenu de notre assiette dès le désir d'enfant...

Pour augmenter la production de sperme, il faut privilégier les aliments riches en antioxydants, qui vous protègent des agressions extérieures telles que la pollution, le stress, les rayons UV ou le tabac.

« Dites oui aux légumes verts, fruits, légumineuses (haricot secs, poids de terre, lentilles, soja), huiles végétales, fruits à coque, thé vert, chocolat noir et aux épices (curry, curcuma, gingembre) », prescrit-elle.

Les aliments riches en magnésium, vitamine B9, sélénium et en zinc sont également conseillés. De plus, des études ont démontré que la carnitine et le coenzyme Q10 améliorent la fertilité masculine.

Les omégas 3 agissent également sur la qualité du sperme : on les retrouve notamment dans les noix et l'huile de noix, les poissons gras (saumon) et les huiles végétales comme l'huile d'olive, de cola, de tournesol...

Par contre, les aliments trop gras nuiraient à la fécondité. Evitez donc les chips, les kebabs, la charcuterie et les viennoiseries pendant quelque temps.

Une bonne température pour des spermatozoïdes

Pour favoriser la bonne santé des spermatozoïdes, sachez qu'il est conseillé de les maintenir à une température inférieure de 2° à celle du reste du corps.

Pour cela, il faut éviter un certain type d'habillement, notamment hammams et jacuzzi, les pantalons trop moulants. Le portable dans la poche du pantalon et l'ordinateur posé sur les cuisses sont aussi des gestes à éviter.

Avoir une bonne hygiène de vie

Il n'y a pas que les femmes qui doivent réduire leur consommation d'alcool pendant les essais pour avoir un bébé, les hommes aussi !

En effet, ceux qui consomment trop d'alcool produiraient un sperme de moins bonne qualité, car moins concentré. Ils auraient également davantage de troubles de l'érection.

De plus, et ce n'est pas une surprise, le tabac est nocif à la fertilité, car il peut diminuer la production des spermatozoïdes. Si vous fumez, essayez d'arrêter ou au moins de réduire votre consommation de tabac.

Par ailleurs, le tabagisme passif est également dangereux : veillez à éviter les lieux enfumés (bars, soirées privées) si vous essayez de faire un bébé. Il en est de même pour les drogues diverses et variées qui peuvent réduire la concentration de sperme.

On sait également que le poids est un facteur qui peut interférer avec la fertilité masculine. L'obésité, le surpoids comme la maigreur ont un effet négatif sur la qualité du sperme.

Avoir une alimentation équilibrée et pratiquer une activité sportive régulière (mais sans excès) sont la recette idéale pour maintenir un poids stable et donc produire un sperme de bonne qualité.

Autre conseil pour améliorer la qualité de votre sperme : avoir un bon sommeil, réparateur.

Gérer son stress

On le sait désormais, qui dit stress dit difficulté à concevoir. En effet, le stress interférerait avec les hormones, affecterait la production de sperme et réduirait ainsi les chances de conception.

Pratiquer une activité sportive, s'initier au yoga, à la méditation et à d'autres exercices de relaxation peuvent vous aider à mieux gérer votre stress. Certaines activités, notamment le dessin ou le jardinage, s'avèrent également excellentes pour se détendre.

Se mettre au bio pour éviter les perturbateurs endocriniens

On en parle de plus en plus : les perturbateurs endocriniens présentent des risques sérieux pour la fertilité. Ces substances chimiques sont capables d'interférer avec nos hormones et les glandes endocrines.

Résultat, ces agents qui perturbent notre système hormonal nuisent à la fécondité des femmes et des hommes. On les soupçonne aussi de provoquer des cancers du testicule.

On retrouve ces perturbateurs endocriniens dans les produits de la vie de tous les jours tels que les cosmétiques, les produits ménagers et les peintures. Ils sont également présents dans les fongicides et les pesticides, soit dans ce que nous mangeons. Prudence donc.

Pour limiter les risques, mieux vaut consommer des produits bio et naturels, qu'ils soient alimentaires, cosmétiques, ménagers ou autres. Essayez de manger des aliments naturels, voire bio. Essayez de prendre un supplément de zinc et de sélénium, tous les deux sont nécessaires à un sperme sain.

Enfin, une forte odeur de sperme n'est pas bon signe, elle peut signifier qu'il s'agit d'une infection.

L'objectif d'un régime alimentaire sain est de préserver un bon état de santé en général, et les recommandations citées ci-dessus ne vous aideront pas seulement à améliorer le goût de votre sperme, mais aussi à vous sentir mieux et en bonne forme.

Gardez à l'esprit que vous pouvez, quand vous voulez et quand vous le désirez, consommer de façon normale des aliments non recommandés pour le goût du sperme. Vous n'allez tout de même pas vous priver de tous ces aliments à vie !

Vous pouvez, de temps à autre, profiter de la viande rouge et pourquoi pas de repas épicés. Seulement rappelez-vous toujours que ce que vous consommez met normalement entre 12 et 24 heures à être sécrété. Vous devez donc prendre cela en considération avant de manger, surtout la veille du jour où vous êtes censés offrir à quelqu'un tout le potentiel de votre sperme nutritif.