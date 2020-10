Congo-Brazzaville: Nouveau single Atcha - Barbara Kanam chante-t-elle sa peine de cœur ?

Le titre du prochain single de la Diva africaine traduit du swahili en français donne « Arrête! Cesse! Finis! Laisse ! ou Lâche ! ». Mais, dans ce cas précis, il semble qu'elle veut s'imposer un lâcher prise comme le laisse entendre son commentaire-annonce de cette chanson à venir posté sur Facebook.

La robe rouge sang qu'arbore Barbara Kanam serait un indice assez révélateur sur Atcha. L'expression du visage aussi d'ailleurs... D'aucuns prétendent qu'on sait y voir une teinte de mélancolie de qui a choisi d'achever son commentaire à propos, posté le 3 octobre, sur une sorte d'aveu : « Je suis une éternelle amoureuse ». Ce n'est pas nouveau, elle l'a clamé haut et fort dans des titres comme Djarabi ou Jardin d'amour mais elle y revient de manière différente cette fois et, qui plus est, s'explique.

Pour plusieurs, l'entame du post annonçant la sortie, ce mois d'octobre, d'Atcha, passe pour une confidence qu'elle chuchote à l'oreille de ses fans. Notre Diva africaine accompagne d'un cœur brisé : « Comment peut-on se détacher d'une personne qui vous a fait souffrir ? ». Or, l'on sait de tous les temps que le cœur brisé a souvent été une source d'inspiration pour les artistes. Plusieurs, comme elle, se sont servis du micro pour chanter leur peine. D'autres se sont saisis de leur plume pour écrire leur souffrance parfois en vers, des fois non. Juste écrire et c'était suffisant... Ces âmes sensibles que sont les artistes ont su, durant des siècles, et savent encore s'y faire aujourd'hui pour sortir de leur douleur des œuvres d'art et pour les plus habiles, des chefs-d'œuvre !

Lâcher prise, le mieux à faire

Mais à qui donc pense-t-elle quand elle pense qu'il faille : « Lui dire enfin qu'avec le recul tu as décidé de partir ? » Déconcertant comme il sait l'être « l'amour a des facettes qui nous surprennent agréablement ou amèrement... », nous rappelle Barbara. Face à cela, l'interprète de Djarabi ne trouve d'autre solution que de lâcher prise : « Alors quand tu sens que tu as beau le retenir et qu'il ne veut pas comprendre alors avance ne te retourne pas ... ». Elle rejoint ici la pensée d'un programme de thérapie comportementale en ligne qui le définit comme « prendre de la distance avec ce qui nous fait mal, nous tourmente, nous empêche d'avancer ». Pour la Diva, cela aurait pour effet d'éveiller la conscience de l'inconscient : « C'est à ce moment-là qu'il comprendra que tu étais la perle rare qu'il cherchait... ». Si elle a pris la peine de nous le conter dans sa chanson. « Atcha, mon prochain titre explique tout ça... », nous apprend-elle. Mais en plus de nous faire « cette confidence », nous dira-t-elle qui a eu l'indélicatesse de lui briser le cœur ?

Peut-être faudrait-il être de la partie lors du concert « VIP classe » de Barbara ce 9 octobre au Village chez Ntemba pour entrer dans la confidence ? Ce show qu'elle va donner à un public select et qu'elle leur présente pour un « rendez-vous des Cadres avec votre Diva de Cœur » promet. Plusieurs pensent qu'il y a peu de chances vu qu'elle annonce la couleur : « On va faire la fête comme jamais auparavant... ». Si elle le tient pour « un concept inédit pour vous déstresser après une semaine chargée de travail... », la belle n'aurait-elle pas là trouvé le moyen d'oublier sa peine, le temps d'un soir en belle et bonne compagnie. Ne disait-elle pas déjà en septembre dernier : « Une femme forte, c'est aussi celle qui sait maîtriser son aspect extérieur face à sa souffrance intérieure ». Il semble que notre diva a déjà depuis un moment commencé à semer de sérieux indices sur sa vie amoureuse. Ne dit-on pas que c'est de l'abondance du cœur dont parle la bouche ?