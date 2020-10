Congo-Kinshasa: Coopération - La RDC bénéficiaire d'une aide d'urgence

Le Fonds monétaire international (FMI) va débloquer de l'argent pour les vingt-huit pays les plus en difficulté dans le monde. Si l'enveloppe globale n'est pas encore connue, l'on sait toutefois que les nouveaux fonds vont servir à atténuer l'impact de la crise de covid-19.

Le FMI a classé la RDC sur la liste des bénéficiaires d'une nouvelle aide d'urgence pour vingt-huit pays très pauvres du monde. Il s'agit d'argent qui servira précisément à alléger les dettes dans le contexte de crise liée au nouveau coronavirus. Selon le ministère des Finances, cet allègement passe par le Fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes. Cette structure permet justement à l'institution financière internationale d'accorder des dons aux pays frappés.

La situation précaire des pays à faible revenu et des pays émergents reste pour le moins précaire, et les systèmes de santé ont des difficultés à faire face à des crises sanitaires d'envergure. « Ils sont très exposés aux secteurs les plus touchés, tels le tourisme et l'exportation de produits de base. Et ils sont très dépendants des financements extérieurs », a prévenu la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Pour elle, ces pays ont engagé la riposte à la covid 19 en accumulant déjà un lourd endettement. Bien etendu, la situation n'a fait que s'empirer au fil du temps. Ce qui explique la nécessité ou l'urgence d'intervenir : « Pour combattre la crise et maintenir les soutiens publics vitaux et pour éviter que les progrès accomplis ces dernières décennies sur le plan du développement ne soient annulés, ils auront besoin d'une aide supplémentaire -- et vite ». En cas de nécessité, la directrice du FMI estime indispensable d'assurer une coordination mondiale pour restructurer la dette souveraine pour certains cas particuliers.