Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - 1000 jeunes bénéficieront d'une formation en énergie solaire photovoltaïque

Organisé par la société Mac-service BDS, le lancement officiel de la formation a eu lieu, le 6 octobre, dans un hôtel de la place en présence du secrétaire général de la préfecture de Pointe-Noire, Jean-Claude Etoumbakoundou et des administrateurs maires des arrondissements de la ville.

Mille jeunes desoeuvrés, venus des six arrondissements de Pointe-Noire, seront formés gratuitement pendant trois semaines par Mac-service BDS en énergie solaire, notamment dans le domaine de l'installation et la maintenance des panneaux solaires photovoltaïques. L'initiative de l'organisateur Moïse Devallon N'Déndé a été très encouragée par les autorités de la ville qui ont répondu majoritairement a son invitation. « Nous venons par ce projet apporter notre modeste pierre à l'édifice. Nous osons croire que le temps est venu pour que ce programme intègre efficacement avec onction les cimes des attentes du boulevard énergétique au Congo, une ambition du président de la République inscrite dans le programme du gouvernement», a-t-il signifié.

En effet, pour plus de fiabilité à la formation, les diplômes issus de cette formation seront délivrés par le ministère de l'Enseignement technique, professionnelle, de la Formation qualifiante et de l'Emploi conformément à l'accord de partenariat signé récemment entre la société Mac Services BDS et la direction départementale de la formation qualifiante de Pointe-Noire. « Ce partenariat est basée sur la sincérité de cette formation. Et la direction de la formation qualifiante a la responsabilité de signer les certificats qui permettront aux jeunes détenteurs desdits diplômes la possibilité de travailler même hors du pays », a dit l'organisateur.

Au regard de l'intérêt socioéconomique indéniable que porte ce projet, Moïse Devallon N'Dénde a sollicité l'appui de toutes les sensibilités acquises à la cause de l'employabilité de la jeunesse de ce département en proie à l'oisiveté et ou désœuvrement à se joindre à eux. «Tous les partenaires sont invités à apporter leur soutien à ce projet », a-t-il lancé. Soulignons qu'à Pointe-Noire, cette formation est destinée à tous les jeunes filles et garçons qui savent lire et écrire. C'est une opportunité qui est donnée aux jeunes désœuvrés qui ont la volonté d'apprendre un métier qualifiant. Et les inscriptions sont encore ouvertes à tous. Moïse Devallon N'Déndé a souligné les difficultés matérielles et financières . « Malgré le contexte difficile, la société MAC Services BDS est fière de se trouver aujourd'hui dans le département de Pointe-Noire, qui vient de prendre le relai de Brazzaville pour cette série des formations gratuites destinées à se poursuivre dans tous les douze départements du Congo », a-t-il martelé.

L'orateur a ajouté que cette formation offre une alternance fiable et complémentaire pour pallier le phénomène récurrent du manque d'éclairage public dans certaines zones stratégiques ou névralgiques de la ville, faute d'énergie électrique suffisante. «Nous disposerons désormais, à travers ces jeunes, d'une main d'œuvre qualifiée locale, nantie d'un patriotisme et d'une expertise sûre apte à vous accompagner, à recourir à l'énergie solaire. Mac Service BDS s'engage à maintenir actifs les trois cents meilleurs jeunes apprenants qui sortiront de cette formation, autour d'un groupement d'intérêt économique associatif dans la ville de Pointe-Noire pour cette fin », a-t-il assuré.

Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la préfecture de Pointe-Noire, Jean-Claude Etoumbakoundou a, au nom du préfet, remercié le gouvernement, la société Mac Service BDS et les différents partenaires au dévéloppement pour leur appui multiforme avant d'inviter les apprenants au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. «Mon souhait est de voir que l'objectif général élaboré à cet effet apporte à tous les participants la possibilité d'avoir une meilleure compréhension et de s'approprier des défis actuels du pays afin d'accompagner efficacement les ambitions légitimes du président de la République», a déclaré le secrétaire général.