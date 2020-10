Gabon: UNESCO - Lancement du Fonds ResiliArt Covid-19

Le Bureau de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), en partenariat avec le ministère gabonais en charge de la Culture, a lancé officiellement le Fonds ResiliArt Covid-19.

Ce fonds est une action de l'Unesco en faveur des artistes, acteurs et opérateurs culturels afin de les appuyer dans la lutte contre la propagation de la pandémie à travers le monde. La cérémonie s'est déroulé au Musée national ce mardi 06 octobre à Libreville en présence de nombreux acteurs culturels, et ce, dans le respect strict des mesures barrières.

L'avènement de la Covid-19 a ralenti plusieurs activités dans le monde. L'univers artistique et culturel s'est vu, comme dans bien d'autres domaines, imposé à l'immobilisme, à l'inactivité presque totale. Il faut lutter contre cette pandémie qui a presque paralysé tous les secteurs d'activités. Et comment faire pour que les acteurs culturels participent à la sensibilisation à la Covid-19 ? Là était aussi était toute la question. Ainsi l'Unesco et le Gabon, à travers le Fonds ResiliArt Covid-19, permet de donner une bouffée d'oxygène aux artistes gabonais. "Malgré la pandémie, les acteurs culturels continuent de produire. L'art ne s'arrête pas malgré la difficulté" affirme Naneth Nkoghe.

Le Fonds ResiliArt Covid-19, nous explique le Spécialiste Programme Unesco, est une action de l'Unesco en faveur des artistes, acteurs et opérateurs culturels afin de les appuyer dans la lutte contre la propagation de la pandémie à travers le monde. Le projet est en parfaite cohérence avec le programme Culture de l'Unesco, notamment son axe d'action 2 : « promouvoir la créativité, la diversité des expressions culturelles et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour le développement durable ».

Poursuivant ses propos, Thierry P. Nzamba-Nzamba explique que l'objectif majeur est de contribuer aux efforts de lutte contre la propagation de la COVID-19 à travers des campagnes de sensibilisation engageant une diversité d'acteurs culturels et une diversité de canaux.

Les amoureux de l'art et de la culture sont appelés à candidater à ce projet à condition de respecter les critères édictés par les organisateurs. Selon Thierry Ndoumou Loudy, Président de la Fédération Culturelle Samba, il s'agit de principalement de ce que le projet fasse allusion à "la sensibilisation à la Covid-19 ; au développement du genre ; à la question du numérique". Il faut d'ailleurs souligner que la conception et l'organisation de cet appel à projet sont confiées à la Fédération culturelle et artistique Samba choisie à l'issue d'un appel à candidatures lancé en août 2020. Les artistes, acteurs et opérateurs culturels de nationalité gabonaise, d'existence et de reconnaissance légales, toutes disciplines confondues, sont invités à proposer pour chacun un projet dont le coût n'excède pas 1000 USD.

Venus en nombre important à cette rencontre pour la promotion de l'art et la culture, les acteurs de ce domaine d'activité ont salué l'initiative à sa juste valeur. " Ce projet vient à point nommé. Il va nous permettre d'avoir une bouffée d'oxygène. Nous allons rentrer dans la danse, celle de participer à sensibiliser nos populations à la lutte contre cette pandémie qui, non seulement nous a mis à genoux, mais qui plus est, nous bâillonne quotidiennement. Merci aux organisateurs, à l'Unesco" confesse un acteur culturel.

L'organisation a établi le programme comme suit :

06 octobre 2020 : lancement de l'appel à projets ;

20 octobre 2020 : clôture des soumissions ;

21 et 22 octobre 2020 : convocation du jury ;

23 octobre 2020 : publication des résultats ;

27 octobre 2020 : atelier de renforcement des capacités des bénéficiaires ;

27 octobre -27 novembre 2020 : mise en œuvre des projets par les bénéficiaires ;

01 décembre 2020 : atelier de restitution Exposés des bénéficiaires et clôture du projet.