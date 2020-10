Cote d'Ivoire: Hien Yacouba Sié (DG du PAA au Président Ouattara) - «Certains détruisent, vous avez choisi d'être un bâtisseur»

L'inauguration des travaux de superstructures du deuxième terminal à conteneurs du Port autonome d'Abidjan le lundi 5 octobre, a donné l'occasion au Directeur général de l'institution, Hien Yacouba Sié, de s'adresser au Président de la République qui présidait la cérémonie.

Très en verve et au milieu des vivats du nombreux public présent, le Directeur général a tancé les « destructeurs » et mis en exergue l'œuvre de bâtisseur du Président Ouattara en ces termes :

« Excellence Monsieur le Président de la République, l'homme, création de Dieu est à la fois bâtisseur, inventeur et destructeur quand il le veut. Certains choisissent d'être destructeurs, mais vous Monsieur Alassane Ouattara vous avez choisi d'être un bâtisseur ; alors bâtissez, bâtissez Excellence, bâtissez la Côte d'Ivoire pour le bonheur des habitants de ce pays et des générations à venir. Oui excellence Monsieur le Président de la République bâtissez la Côte d'Ivoire ; et je tiens, du fond du cœur, à vous remercier infiniment de m'avoir associé à cette entreprise ».

Hien Sié s'est voulu plus explicite : « Nous, travailleurs du secteur portuaire sommes si fiers de vous. Tous, nous pouvons être légitimement fiers du chemin parcouru par la Côte d'Ivoire depuis 2011 sous votre leadership, et il faut que cela continue ; et il faut que cela continue avec vous Monsieur Alassane Ouattara comme Président de la République de Côte d'Ivoire, pour nous permettre de rêver lucide à l'avenir radieux de la Côte d'Ivoire et de son principal port ».

Le terminal, d'un coût total de 596 milliards de FCfa, permettra, à compter de mars 2022, de faire passer la capacité de traitement de conteneurs du port d'Abidjan de 1 million conteneurs par an à 2,5 millions de conteneurs par an.

Les infrastructures ont déjà été construites par l'entreprise chinoise Chec, et il s'agit à présent pour le consortium emmené par Bolloré Ports d'y réaliser les superstructures nécessaires à l'entrée en service de ce terminal qui précède d'autres travaux d'envergure destinés à faire du Port, le hub de référence de la côte ouest-Atlantique, entre Tanger (au Maroc) et Le Cap (Afrique du Sud).