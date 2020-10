Cote d'Ivoire: CEI - Coulibaly Kuibiert reçoit un document pour la promotion du genre dans le processus électoral

La Commission électorale indépendante s'active à institutionnaliser la promotion du genre, en son sein. Un document a été conçu à cet effet par ONU Femmes en collaboration avec la Commission électorale indépendante, et remis le lundi 05 octobre au président de cette institution, Coulibaly Kuibiert Ibrahime.

Intitulé Stratégie Genre de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire, ce document de 32 pages définit entre autres les principaux défis à relever par la CEI pour l'institutionnalisation du genre en son sein, les orientations stratégiques, les principes directeurs, les axes et actions prioritaires, le cadre de mise en œuvre.

La cérémonie de remise s'est tenue au siège de la CEI, aux Deux-Plateaux, en présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Pr Ramata Ly-Bakayoko et de la représentante résidente de ONU Femmes en Côte d'Ivoire, Mme Antonia Ngabala Sodonon.

A l'occasion, la ministre Ramata Ly-Bakayoko a noté que le gouvernement ivoirien s'est résolument engagé, durant ces dix dernières années, à réduire de façon considérable, les inégalités entre les sexes, à travers des réformes sur les plans normatif et institutionnel.

« En ma qualité de ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, je ne peux que me réjouir de toute initiative visant à l'institutionnalisation du genre et à l'amélioration de la condition de la femme, dans les domaines et plus spécifiquement, à travers l'élaboration de cette stratégie genre de la CEI, qui cadre avec les objectifs de mon département ministériel », a-t-elle affirmé.

Ramata Ly-Bakayoko. Pour elle, ce processus de prise en compte systématique de la spécificité des femmes et des hommes est une intervention dynamique qui s'inscrit dans le long terme et vise à impulser un développement socio-économique plus inclusif, plus participatif et plus durable de la Côte d'Ivoire.

« Je m'engage à accompagner la mise en œuvre de cette stratégie genre de la CEI, qui est un document de large consensus, vu la qualité et le nombre des institutions et les personnes ressources qui ont contribué à son élaboration », a-t-elle promis.

Dans le même sens, Mme Antonia Ngabala Sodonon a souligné que la mise en place d'une stratégie Genre matérialise la volonté de la Côte d'Ivoire de renforcer la dimension « sexospécifique » de son paysage institutionnel et de ses interventions de développement.

« A l'instar de nombreux pays du monde, la Côte d'Ivoire a inscrit l'égalité entre les sexes, la promotion des droits et l'autonomisation des femmes dans son agenda de développement. Ces dernières années, cette vision du pays se formalise de plus en plus.

L'adoption de lois sensibles à la dimension genre, à l'exemple de la Constitution ivoirienne en vigueur et de la loi, sur le quota de 30% de femmes, dans les postes électifs dont nous attendons avec hâte, le décret d'application, en sont la preuve », a-t-elle affirmé.

Avant d'ajouter : « Au vu de votre leadership manifeste et de votre engagement à renforcer l'efficacité de votre Institution dans sa contribution à la marche de la Côte d'Ivoire, vers une démocratie plus participative et inclusive des femmes et des jeunes, je suis convaincue, et avec moi, mon agence, que des dispositions idoines seront mises en œuvre pour opérationnaliser cette stratégie Genre dont vous venez de vous doter.

Je voudrais également vous assurer que ONUFemmes accompagnera la CEI dans cette phase d'opérationnalisation de votre stratégie Genre, conformément à l'engagement qu'elle a pris et à son mandat ».

Pour sa part, le Président de la CEI, a souligné que ce document de stratégie Genre constitue pour lui, une aubaine pour le renforcement du paysage stratégique d'intervention de la CEI, dans la mesure où elle offre l'opportunité de disposer d'instruments pertinents pour démultiplier ses efforts de prise en compte du Genre dans la conduite de l'élection et de la gestion de toutes les étapes menant à l’événement électoral, notamment, l'inscription des électeurs/électrices, l'enregistrement des candidates/candidats, la préparation du scrutin, l'éducation des électeurs/électrices et la sensibilisation des populations.

« Pour la Commission électorale indépendante, le renforcement de la démocratie implique nécessairement une participation plus équitable des femmes, des jeunes et des hommes dans toutes les étapes du cycle électoral, aussi bien en tant qu'électeurs et électrices, gestionnaires que candidats et candidates.

Je voudrais vous assurer de mon engagement à tout mettre en œuvre pour opérationnaliser la stratégie Genre dont la CEI vient de se doter. Je vais instruire mes services et je veillerai à la mise en œuvre diligente des activités identifiées pour lancer effectivement l'implémentation de cette stratégie Genre.

Je voudrais par ailleurs vous rassurer que les démarches sont en cours afin que l'experte nationale Genre, mise à la disposition de la CEI, puisse apporter son appui avec efficacité dans la mise en œuvre de notre stratégie », a-t-il assuré.