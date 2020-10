Cote d'Ivoire: Amadou Koné - « Grâce au Bon Dieu et grâce à vous, tout se passera bien et vous serez le président de la république pour conduire le navire ivoire »

Le ministre des Transports, Amadou Koné a rendu hommage au Président Alassane Ouattara pour sa présence, à la veille du début de la campagne présidentielle le lundi 5 octobre 2020 lors du lancement des travaux du 2ème Terminal à conteneur du Port Autonome d'Abidjan : « Je voudrais vous exprimer la profonde gratitude de l'ensemble du monde des transports pour une double raison : tout d'abord, pour le bénéfice que notre secteur tout entier tire de l'action politique, diplomatique et économique que vous menez à la tête de la Côte d'Ivoire pour construire une Nation plus prospère et émergente, au bénéfice de tous les acteurs des transports.

Soyez-en remercié , Excellence Monsieur le Président de la République ; ensuite, malgré votre calendrier particulièrement chargé, à la veille de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, j'en suis sûr que vous allez gagner, parce qu'il y a ceux qui bavardent et il y a ceux qui travaillent. Il y a ceux qui détruisent et il y a ceux qui construisent.

Au-delà de ce que nous ressentons tous, je peux vous affirmer, en tant que croyant, qu'il y a un Dieu pour les justes, pour ceux qui travaillent dans l'intérêt général. C'est pour cela que nous sommes persuadés, grâce au Bon Dieu et grâce à vous, que tout se passera bien et vous serez le Président de la République pour conduire le Navire Ivoire ».

Le ministre des Transports a réitéré ses remerciements au Président Ouattara pour avoir signé le décret portant Statut des dockers : « Les travailleurs, directs ou indirects sont au nombre de 75.000 au Port autonome d'Abidjan et plus de 15. 000 au Port autonome de San-Pedro.

Vous avez voulu accepter de signer le décret portant Statut du docker. En plus tous les travaux d'infrastructures qui sont en train d'être réalisés viennent contribuer au rayonnement de nos ports. Nos ports sont apaisés depuis que vous êtes là. Les travailleurs sont heureux et j'ai le plaisir de leur annoncer que les travaux, en vue de la mise en œuvre effective du décret sont quasiment achevés et dès le 1er janvier 2021, le décret rentrera effectivement en application.

Le Port autonome d'Abidjan représente à lui seul plus de 90% des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'extérieur. En 2011 et plus récemment en 2017, vous avez été témoins des difficultés que nous avons connues en termes de congestion du Port, aggravées par les problèmes que nous avons connus dans la commercialisation des produits agricoles, en 2017 .

Avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, nous avons travaillé avec le directeur général du Port d'Abidjan pour que, plus jamais, nous ne connaissions ces problèmes de congestion .

Une deuxième phase d'investissement est nécessaire. Le Premier ministre Hamed Bakayoko nous a instruit de travailler pour contourner la ville d'Abidjan. Bientôt, il vous sera présenté un projet de contournement de la ville d'Abidjan, incluant un ouvrage important de franchissement du canal de Vridi et permettant ainsi de rallier Petit-Bassam à Pk 24, sur l'autoroute du Nord en passant par Jacqueville.

Dans les cinq prochaines années, le port et la ville d'Abidjan pourront fonctionner concomitamment sans que ce poumon de l'économie ne soit asphyxié et que la fluidité à Abidjan soit une réalité ».