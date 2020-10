Afrique: Rallye de l'Espoir - Le message de Goodluck Jonathan, Dr Hak Ja Han Moon et Evaristo Carvalho

La Fédération pour la paix universelle (Fpu) a organisé le dimanche 27 septembre 2020, son second rallye de l'espoir par visio-conférence sous le thème « Reconstruire et renouveler nos nations dans le monde post-Covid19 : Interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles ».

Réunissant de grands dirigeants politiques, religieux, stratèges, géo- politologues, la société civile et les jeunes, le Rallye de l'espoir a tenu ses promesses avec une participation de plus de 100 millions de personnes à travers le monde, à l'effet de réfléchir, ensemble, sur le comment chaque « citoyen du monde » peut contribuer à atténuer les effets liés aux perturbations économiques, sociales et politiques causées par la pandémie covid 19.

À l'ouverture, GoodLuck Jonathan, président du conseil international pour la paix en Afrique, par ailleurs ex-président de la République fédérale du Nigeria a, exprimé sa gratitude au Dr Hak Ja Han Moon qui continue de piloter habilement le navire de la Fpu depuis le décès de son mari.

Selon lui, un tel « Rassemblement de l'espoir » témoigne de l'engagement et de la passion des dirigeants mondiaux à participer à la résolution pacifique des défis du monde et de son développement.

« Adoptons donc un esprit d'unité, de collaboration et de partenariats mutuels pour aider les pays dont le taux de reprise est plus lent à s'accélérer.

En ma qualité du président de la Cisp-Afrique, j'encourage les dirigeants à adopter cette philosophie et à la traduire en modèle de gestion et de résolution des conflits dans leurs juridictions respectives », a conclu l'ex- président nigérian.

S'adressant à l'humanité, au cours de ce rassemblement de l'espoir, la cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle (Fpu), Dr Hak Ja Han Moon, a appelé, à un retour aux valeurs intrinsèques de la famille, de la communauté pour sauver l'humanité des multiples défis auxquels elle fait actuellement face.

Poursuivant, Dr Hak Ja Han Moon a insisté sur la nécessité de retourner aux valeurs humaines de solidarité, de paix, de partage et de générosité pour faciliter la lutte contre les phénomènes que sont le Coronavirus, les changements climatiques, les incendies et les pluies torrentielles.

« L'humanité doit retrouver sa position originelle et cela aidera grandement l'être humain à surmonter les défis actuels, à requalifier le monde car on ne peut bâtir un monde céleste dans la division, l'égoïsme, la discorde », a déclaré Mme Moon.

Pour sa part, Evaristo Carvalho, président de la République de Sao Tomé-et-Principe a invité les États à privilégier une éducation de qualité pour mieux préparer les jeunes à promouvoir le dialogue, la coopération et la défense des valeurs de l'être humain.

Il a aussi invité ses pairs à œuvrer à la préservation de l'environnement, au renforcement de la famille qui, dit-il, "est notre première école d'éthique et de morale".