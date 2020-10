Cote d'Ivoire: Éléphants - Ces joueurs qui veulent écrire une nouvelle page avec la sélection

C'est certainement l'un des joueurs dont le retour était le plus attendu chez les Éléphants avec Patrice Beaumelle. Gervinho est bien de retour. Le nouvel entraîneur des Éléphants l'a voulu et le joueur également a répondu à l'appel.

Arrivé depuis les premières heures du regroupement à Bruxelles, l'attaquant de Parme, Eric Bailly, Ghislain Konan et Akpa Akpro sont les quatre joueurs qui reviennent dans l'équipe après un an d'absence, voire plus.

L'on avait pratiquement perdu de vue Jean Daniel Akpa Akpro. L'actuel milieu de terrain de la Lazio de Rome est un « revenant », pourrait-on dire. Cela fait en effet cinq ans qu'il n'avait plus remis les pieds en sélection. Son dernier match avec l'équipe remonte au 17 novembre 2015.

C'était à la faveur du match des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 contre le Liberia. Depuis lors, le joueur qui a connu une carrière en dents de scie n'avait plus été rappelé par Marc Wilmots et Kamara Ibrahim qui s'étaient succédé à la tête de la sélection après le départ d'Hervé Renard. Il faut rappeler qu'Akpa Akpro qui a été appelé en sélection sous Sabri Lamouchi a remporté la Can 2015 à Malabo en Guinée Équatoriale.

Eric Bailly lui s'était arrêté à 30 sélections avec les Éléphants. C'était après le match Côte d'Ivoire-Rwanda (3-0), le 23 mars 2019, en éliminatoires de la Can 2019. Écarté de l'équipe à cause d'une blessure contractée en club, le défenseur de Manchester United avait été obligé de suivre la Can 2019 à la télévision.

C'est tout sourire qu'il a retrouvé l'effectif, conduit désormais par Patrice Beaumelle qu'il avait déjà côtoyé en 2015, en tant qu'adjoint d'Hervé Renard.

Le jour du match contre le Japon, c'est-à-dire le 13 octobre 2020, Ghislain Konan célébrera, lui, un an d'absence, jour pour jour, en équipe nationale. Le latéral gauche de Reims et des Éléphants n'avait plus joué avec l'équipe depuis le 13 octobre 2019 lors du match amical contre la Rd Congo à Amiens.

Enfin, comme mentionné plus haut, Gervinho est celui dont le retour dans le groupe suscite le plus de commentaires. Depuis le match perdu contre le Maroc (2-0) à Abidjan, en éliminatoires de la Coupe du monde 2018, il n'a plus remis les pieds en sélection.

Une absence qui a été l'objet de débats parfois houleux entre les supporters des Éléphants. Comme l'a indiqué le sélectionneur, l'absence de Gervinho est du passé. Le plus important, c'est le fait qu'il soit là et décidé à mettre son expérience au service de l'équipe. Le constat sur le terrain est également bon signe car l'ambiance entre l'ancien capitaine et ses coéquipiers est au beau fixe.