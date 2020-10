Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Le Sénateur Bahati Lukwebo met un accent sur la transparence des élections de 2023

Le Sénateur et Autorité morale de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés (AFDC), le professeur Modeste Bahati Lukwebo, a foulé les pieds sur le sol Bukavien ce mardi 6 octobre 2020, via le port Ihusi où il a été accueilli par une foule immense. Parmi eux, de milliers de membres et sympathisants de l'AFDC-A, de l'UDPS ainsi que plusieurs autres couches de la population.

Des membres du gouvernement provincial, des députés provinciaux et certains notables ont fait également le déplacement jusqu'au port Ihusi pour réserver un accueil digne à ce fils du terroir.

Depuis le port Ihusi et accompagné par ses hôtes venus en plusieurs milliers, l'Autorité morale de l'AFDC a fait une marche à pied jusqu'à la fédération de ce regroupement Politique où il s'est adressé à la foule venue pour la cause après que l'accès à la tribune de la place de l'indépendance lui ait été refusé par le maire de Bukavu et quadrillé par les éléments des forces de l'ordre.

S'adressant à la population, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a émis le vœu de voir la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) être dirigée par des vrais acteurs de la Société Civile, afin de prévenir le hold-up électoral en 2023, comme cela a été le cas avec les élections législatives de 2018.

«Avant 2023, il faut une réforme de la loi électorale et nous refusons que l'élection présidentielle soit au second degré, la population doit voter ses propres dirigeants», a affirmé Bahati Lukwebo devant la foule, tout en soulignant qu'il va aussi travailler pour la promotion du genre, la jeunesse et les personnes vivant avec handicap, mais aussi pour le rétablissement de la paix en République Démocratique du Congo en général et à l'Est, en particulier, à travers des Barza intercommunautaires.

Mobilisation réussie

Quant à la mobilisation réussie, le coordonnateur adjoint chargé de la communication de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliées, M. Patient Katembera parle d'une démonstration de force de son autorité morale et affirme que tout développement de la République Démocratique du Congo et de la province du Sud-Kivu, ne peut être possible sans le Sénateur Modeste Bahati Lukwebo pour sa vision d'un Congo grand mais aussi pour son acceptation par la population congolaise, n'en déplaise à ses détracteurs.

S'agissant de l'interdiction du meeting, certains cadres de l'AFDC approchés déplorent cette façon d'agir du maire de la ville qui a déployé un dispositif sécuritaire à la place de l'indépendance pour empêcher la tenue de cette manifestation après avoir reçu les frais exigés pour y avoir accès. Ils promettent de saisir la justice pour les rétablir de leur droit.

Notons que le meeting s'est finalement tenu à la permanence du parti AFDC en face de la place de l'indépendance, lieu initialement prévu pour la tenue de celle-ci.