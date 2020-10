Congo-Kinshasa: Leadership National Congolais de Progrès - Trois questions aux Membres des Forces de Progrès qui sont actuellement au pouvoir en RDC

Première question : l'exemple de Patrice Emery Lumumba et des Treize Parlementaires inspire-t-il les Forces de Progrès qui sont actuellement au pouvoir en RDC

Patrice Emery Lumumba

L'intériorisation optimale du destin de notre Peuple et de notre Pays a conduit Patrice Emery Lumumba de rester fidèle à ses convictions et à ses principes et de devenir le Héros de la lutte jusqu'au bout. Il a refusé de s'acoquiner avec les ennemis. Ceux qui l'ont fait ont créé une crise contre les aspirations et les intérêts de notre Peuple et les intérêts de notre Pays. Ils constituent la source et les racines de la Tragédie faite d'un fleuve de sang et de larmes.

Alors que ses bourreaux et ses assassins croyaient l'avoir anéanti et avoir à jamais anéanti la vérité et effacé pour toujours le Nom de Patrice Emery Lumumba de l'Histoire congolaise et mondiale, Patrice Emery Lumumba, pourtant au paroxysme de son calvaire, prononça à leur adresse ces paroles emblématiques dans sa célèbre lettre à son épouse Pauline :

« Ni brutalités, ni sévices, ni tortures ne m'ont jamais amené à demander la grâce car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays plutôt que de vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. L'Histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseigne aux Nations-Unies, Washington, Paris ou Bruxelles, mais celle qu'on apprend dans les pays affranchis du colonialisme et ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au Nord et au Sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité ».

Les Treize Parlementaires

Les Treize Parlementaires n'étaient que treize dans une Assemblée Nationale de 500 députés et dans l'ensemble des Organes du Parti-Etat MPR. Mais par la force de leurs convictions, leur bravoure, leur détermination, la clarté de leur message dans les écrits et par l'exemple dans leur vie, leur courage, leur héroïsme, leur esprit d'abnégation, de sacrifice et de don total de soi, ils ont réussi l'impensable et l'incroyable : ils ont renversé les montagnes et provoqué un tournant historique dans notre Pays,

Ils ont affronté la Majorité des mobutistes qui étaient dans tous les Organes du Parti-Etat MPR et dans toutes les Institutions du Pays et ils les ont vaincus. Ils ont affronté Mobutu, les mains nues, alors que le tyran était surarmé et se trouvait au sommet de sa gloire et de sa puissance. Ils ont provoqué l'adhésion massive des Congolais de toutes les familles, de tous les clans, de toutes les tribus et de toutes les régions au contenu de la Lettre Ouverte, à la dynamique qu'ils venaient d'amorcer et à leur combat politique.

Ils ont recensé les aspirations profondes et légitimes des Congolais, les ont identifiées, définies, hiérarchisées et thématisées dans un projet de société ; ils ont créé un parti politique démocratique en pleine tyrannie. Nombreux Compatriotes ont adhéré à la vision présentée par les Treize Parlementaires, les Fondateurs et les Co-Fondateurs de l'UDPS ; ils ont surmonté la peur ; bravé la répression et ils se sont engagés dans le Combat aux côtés des Treize Parlementaires.

Grâce à ce Combat, Mobutu pleura devant les caméras du Monde entier le 24 Avril 1990 ; démissionna de la présidence du MPR Parti Etat et par ricochet de la Présidence de la République (conformément à sa propre constitution) ; abolit le MPR Parti-Etat et son rôle dirigeant ; instaura le pluralisme politique, social et idéologique.

Le 6 mars 1991, après nombreux péripéties et controverses d'ordre juridique entre le pouvoir et l'opposition, Mobutu signa l'Ordonnance n. 91-070 portant création et composition d'une Conférence dite constitutionnelle dont la compétence était limitée à la rédaction d'un projet de constitution et à l'élaboration d'un calendrier électoral.

La détermination des forces de changement contraignit Mobutu à signer, le 11 Avril 1991, deux Ordonnances, l'une n.91-097, instituant la Conférence Nationale Souveraine (CNS), et l'autre, n.91-098, convoquant celle-ci. Les prescrits de ces Ordonnances changèrent la CNS d'aborder toutes les questions d'intérêt national afin de dégager les options majeures propres à bâtir la 2ème République.

La CNS réunit 2850 Délégués représentant l'ensemble de la Société congolaise et se tint du 07 Août 1991 au 06 Décembre 1992. Les Délégués refirent la lecture de toute l'histoire nationale ; diagnostiquèrent la nature de la crise congolaise et ses causes profondes ; et prirent des Résolutions historiques qui sont les Fondements d'un Etat de droit indépendant, souverain et démocratique moderne. Ces Résolutions sont la Solution appropriée, valable, définitive et durable à la crise.

L'une des erreurs fatales commises par la Direction politique de, malgré notre refus catégorique, est d'avoir cédé aux pressions qui leur proposaient de signer le Compromis politique global avec Mobutu et le MPR. Cette erreur a redonné à Mobutu le souffle et la légitimité et lui a permis de revenir sur la Scène politique congolaise avec tous ses mentors et thuriféraires et à perpétrer le nième coup d'Etat militaire le 1er Décembre 1992. Par ce coup d'Etat, Mobutu bloqua l'application des Résolutions de la CNS et réinstalla de nouveau la tyrannie qui perdura jusqu'à la défaite militaire de son armée face à l'AFDL et à la prise de pouvoir par l'AFDL le 17 Mai 1997.

Question

Par rapport à Patrice Emery Lumumba et aux Treize Parlementaires, les Forces de Progrès qui sont actuellement au pouvoir possèdent plus d'atouts, de pouvoirs, de moyens, de puissances et d'avantages susceptibles de leur permettre de renverser le rapport des forces au sein des Institutions et dans tout le Pays et de réaliser le Changement tant attendu et tant espéré.

Deux ans se sont écoulés depuis qu'ils sont au pouvoir. A partir de ce que nous avons vécu pendant ces deux années, les sages, les analystes, les plus objectifs, les plus lucides, les plus réalistes et les plus pragmatiques sont chaque jour plus inquiets pour l'avenir de nous tous, de nos enfants, du notre Peuple et de notre Pays car ils affirment n'avoir pas vu des indices sur lesquels ils peuvent fonder l'optimisme et l'espoir d'un lendemain meilleur. L'occupation étrangère de notre Pays se renforce. La Tragédie générale s'aggrave.

Qu'est ce qui manque aux Forces de Progrès qui sont actuellement au pouvoir ? Peut-on affirmer qu'il leur manque ce qui a fait la singularité et la force de Patrice Emery Lumumba et des Treize Parlementaires, c'est-à-dire le rejet absolu et irréversible de la tyrannie, l'option fondamentale et résolue d'opérer la rupture totale d'avec l'ancien système et d'instaurer un Etat de droit démocratique, les convictions solides et inébranlables, le courage, la détermination, l'héroïsme, l'abnégation, l'esprit de sacrifices, le niveau aigu de la conscience patriotique et démocratique, l'intériorisation de la vision du progrès et du Changement... ?

Aujourd'hui, les Forces de Progrès sont au pouvoir, dans les Institutions nationales et provinciales ; ils sont plus nombreux que Patrice Emery Lumumba et plus nombreux que les Treize Parlementaires. Ils sont présents dans toutes les Institutions (y compris dans l'Armée, la Police, les Services de Sécurité... ) dans la Directions de ces Institutions ; ils possèdent même des Ministères sous l'entière responsabilité. Ils possèdent même la plus Haute Institution du Pays (Présidence de la République) et ils ont la Signature pour les Décisions névralgiques concernant le fonctionnement des Institutions et la Marche générale du Pays.

Ils ont même le Peuple derrière eux. Le Peuple ne cesse de leur exprimer son soutien total et les pousse même dans le dos pour prendre des décisions courageuses et bénéfiques pour le Pays et le Peuple.

Ils ont, dans leurs tiroirs, les Résolutions de la CNS. Leur légitimité et leur actualité sont incontestables.

Ils ont le soutien des Partenaires.

Qu'est-ce qui manque aux Forces de Progrès qui sont actuellement au pouvoir en RDC ?

Fait le 06 Octobre 2020

Dr François Tshipamba Mpuila

