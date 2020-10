Congo-Kinshasa: Kongo Central - Le GRK appelle au maintien sans condition de Pierre Anatole Matusila et Luzolo Lua Nganga

Le Groupe de Réflexion Kongo (GRK) invite tous les députés provinciaux du Kongo Central d'être unis comme un seul homme en se mobilisant pour le développement intégral de la province. Déclaration faite le 4 octobre dernier à travers un communiqué, au lendemain de l'ouverture de la session parlementaire dans la salle de l'Assemblée Provinciale du Kongo Central.

En effet, certains députés provinciaux ont saboté la plénière en s'introduisant dans la salle par effraction, en provoquant la déchéance de Dr Pierre Anatole MATUSILA et LUZOLO LUA NGANGA, respectivement président et vice- président à l'Assemblée Provinciale du Kongo Central. Le GRK condamne amèrement les actes posés par ces députés provinciaux qu'il qualifie d'antivaleurs et rejette la décision prise par ces derniers.

COMMUNIQUE OFFICIEL DU GRK

Le "GRK" Groupe de Réflexion Kongo, Organe de Concertation du peuple Kongo pour la défense de ses intérêts et valeurs culturelles, a suivi avec regret par la voix d'ondes de la RTNC, ce samedi 03 octobre 2020, un conflit qui oppose l'honorable Dr Pierre Anatole MATUSILA, Président de l'Assemblée Provinciale du Kongo Central contre Monsieur Athou MATUBUANA NKULUKI ; Gouverneur du Kongo Central.

En effet, l'opinion se souviendra que, par l'arrêt N°R.CONST.1171 du 29 mai 2020 de la cour constitutionnelle non encore jusqu'à ce jour, Monsieur Athou MATABUANA NKULUKI qui ne cesse de prétendre occuper la fonction du Gouverneur de la Province du Kongo Central, alors qu'il a déjà été déchu par la plus haute cour du Pays.

Selon un Point de Presse tenu par l'Honorable Président de l'Assemblée Provinciale du Kongo Central, Dr Pierre Anatole MATUSILA, vendredi le 02 octobre 2020 à l'intention des journalistes de Matadi dans son Bureau, ce dernier a déclaré que, pour raison d'insécurité perpétrée par certains Députés provinciaux du Kongo Central acquis à la cause de Monsieur Athou MATUBUANA NKULUKI à chaque période d'ouverture des sessions parlementaires visant à le saboter, le Président de cette institution a lancé un communiqué officiel à la RTNC Matadi pour annoncer officiellement l'ouverture de la session parlementaire prévue le 02 octobre 2020 dans la salle de l'Assemblée Provinciale du Kongo Central.

De l'autre côté, certains députés provinciaux ont saboté la plénière en s'introduisant dans la salle par effraction tout en provoquant la déchéance du Président et du Vice Président de l'Assemblée Provinciale du Kongo Central.

C'est pourquoi , pour n'avoir pas respecté les articles 30 et 31 du règlement d'Ordre intérieur de cette Haute Institution , le GRK condamne amèrement les actes posés par ces députés provinciaux du Kongo Central qu'il qualifie d'antivaleurs et rejette la décision prise par ces derniers et déclare ipso facto, le maintien sans condition de l'Honorable Dr Pierre Anatole MATUSILA et de l'honorable LUZOLO LUA NGANGA, respectivement président et vice président à l'Assemblée Provinciale du Kongo Central et invite tous les députés provinciaux du Kongo Central d'être unis comme un seul homme en se mobilisant pour le développement intégral de la province du Kongo Central ; tel est le souhait tant exprimé part toutes les filles et tous les fils Ne Kongo.

Fait à Kinshasa, le 04 octobre 2020

Le conseiller Juridique

Me Serge Nzita NTOTO

Avocat au Barreau de Matete

Le président National

Ne ZOLANDONGA NTEYEKENGE

Mue Nimafuta Nsanga Ntudi