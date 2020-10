Congo-Kinshasa: «Général Studio» - Dan Pasula contribue à la promotion de la culture en RDC

Avec ses matériels ultramodernes adaptés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, Général Studio Sarlu est une nouvelle boite de communication numérique multiservice basée à Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Ce Studio moderne a officiellement ouvert ses portes le dimanche 4 octobre 2020 au cours d'une grande cérémonie inaugurale, en son siège dans la commune de Lemba.

Cet évenement a permis aux invités de découvrir et de comprendre la vision de cette entreprise qui a pour mision de promouvoir les œuvres artistiques, en particulier et, la culture congolaise, en général.

C'était une bonne ambiance qui a regné lors de cette inauguration marquée par une visite guidée dans le bureau de Général Studio.

Après la coupure symbolique du ruban, Dan Pasula a profité de l'occasion pour expliquer sa motivation de créer cette entreprise et son historique.

Très passionné du numérique, le Directeur Général et fondateur de Général Studio Sarlu a révélé que son rêve est parti juste d'un appareil photo et un trépied. Face au combat de la vie, il fallu se battre, en cherchant des marchés, ça et là.

«c'est grâce à Dieu et à mon père spirituel que mon rêve s'est transformé à une réalité. C'est le fruit de la détermination et d'une vision engagée. Dans ma tête, le Général Studio m'appartenait mais aujourd'hui cette boite est mise désormais à votre service. Donc, elle est devenue pour tout le monde. Ensemble, nous allons avancer et accroître notre entreprise. Je vous demande de venir visiter et de nous faire confiance », a déclaré Dan Pasula.

Très performante, Général Studio Audiovisuel est une maison idéale et moderne qui se distingue par ses différents services de qualité pour repondre efficacement aux besoins du public. On y retrouve, entre autres, la vidéographie, phonographie, la sérugraphie, photographie professionnelle.

Un service à la point de l'innovation

Parlant de l'audiovisuel, la structure est douée en matière de conceptions, productions et réalisations des clips, vidéo cover, films, documentaires, séries télévisées, spots publicitaires et autres. «Chez nous, il y a des caméras, des appareils photo-numériques de grande marque et des drones plus sophistiqués avec une intelligence moderne pour réaliser vos vidéos. Général Studio est capable de tourner un film dans les normes internationales. Nous sommes là aussi pour couvrir les événements tels que conférences, concerts, mariages, spectacles en public ou en privé», a-t-il précisé.

Elle s'est spécialisée également sur les travaux discographiques. C'est un studio complet dans lequel on peut bien faire les enregistrements de toute sorte de musiques et voix off, la programmation, les sons live et le mixage.

Une visite dans les installations de Général Studio a permis à la presse et aux autres invités de palper la réalité avec un dispositif numérique percutant constitué de matériels pimpants neuf à la pointe de la haute technologie du moment que la boite met à la disposition des Congolais.

«Nous avons, par exemple, le micro Neuman et un table mixeur très puissant avec une capacité de produire des sons de qualité supérieure que vous n'allez retrouver nulle part à Kinshasa», a rassuré le jeune patron de Général Studio Sarlu.

En ce qui concerne la sérigraphie, la structure met à votre disposition également des équipements fiables pour l'impression des T-shirt, affiches, flyrs, et autres articles de branding.

En terme de mains d'œuvre, Général Studio est constitué d'une équipe de personnel jeune, très professionnel et hypermotivé.

Sur plan économique, cette grosse machine est un investissement d'un jeune et digne fils du pays qui s'est engagé dans l'entreprenariat pour lutter contre le chômage à Kinshasa.

Grâce à son projet, Dan Pasula offre de l'emploi à une dizaine de jeunes qui s'adonnent activement à épanouissement de son entreprise.