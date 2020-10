Congo-Kinshasa: Minembwe - L'Evêque d'Uvira crève l'abcès

Dans sa déclaration sur l'installation de la Commune rurale de Minembwe, l'Evêque d'Uvira a placé chaque Responsable du pays et chaque citoyen devant ses responsabilités dans cette affaire. Pour ceux qui seraient tentés de se cacher dans des faux-fuyants, le Prélat Catholique les remet devant leurs obligations et les prie d'avoir le courage soit d'admettre leur trahison, soit de démissionner.

D'après l'Evêque, le Chef de l'Etat est coupable d'avoir laissé ce dossier trouver cet aboutissement malheureux pour tous les patriotes congolais durant son mandat. L'installation de la Commune de Minembwe ne pouvait pas trouver cette issue malheureuse pour le peuple Congolais durant le mandat de celui dont le Père ne cessait de répéter ce slogan :"le peuple d'abord". Au lieu de se cacher derrière la fallacieuse excuse de n'avoir pris part ni à la genèse, ni à son issue, le Président aurait arrêté ce qui pourrait pousser le peuple à l'accuser soit de complicité, soit de trahison. Car, la terre ne se négocie pas. On peut octroyer la nationalité à quelqu'un mais on ne peut lui donner une terre.

Monseigneur Muyengo a rappelé les velléités de la communauté d'origine rwandaise n'ayant aucune terre à Minembwe d'en avoir en expropriant les autochtones des alentours depuis la rébellion du RCD conduite par l'actuelle Ministre d'Etat Ruberwa. Il regrette que ce soit durant le mandat de l'actuel Président de la République que Minembwe est finalement livré aux individus que le Rapport Mapping accuse, après que les autochtones aient enduré massacres et autres violations de droit de l'homme. Les Députés et les Sénateurs n'ont pas été épargnés. Qu'ils démissionnent s'ils ne peuvent pas exprimer dans leurs institutions respectives l'indignation de la population de base qui les a votés.

C'est seulement après avoir vidé toutes ses récriminations que le Pasteur Catholique d'Uvira appellera ses Ouailles à l'amour et à la concertation.

Laurent Bukasa

Diocèse d'Uvira : déclaration sur la Commune de Minembwe et l'installation de ses animateurs

Nous, Mgr Sébastien Joseph Muyengo Mulombe par la grâce de Dieu et la volonté du Saint-siège, Evêque du Diocèse de'Uvira comprenant entre autres la Commune rurale de Minembwe, étendue sur les trois zones Pastorales et territoires administratifs de Fizi, Mwenga et Uvira dans la province du Sud-Kivu venons d'apprendre la nouvelle de l'installation officielle des autorités administratives de ladite Commune le 28 septembre 2020.

Nous regrettons cet acte, loin d'être de nature à faciliter la véritable paix dans les hauts plateaux , suscite, au contraire beaucoup d'animosités dans l'étendue du Diocèse et de la région et même de la province et du pays, à cause du traitement spécial réservé à ladite Commune par rapport aux autres disséminées dans la région, à savoir Sange, Luvungi, et Kiliba, dans le territoire d'Uvira ; Fizi, Misisi-Lulimba et Swima dans le territoire de Fizi et Kamanyola dans le territoire de Walungu, alors que Mwenga n'en a aucune.

Alors que la plupart des Communes rurales sont érigées au sein d'un territoire, la nouvelle commune de Minembwe s'étend sur trois territoires administratifs et zones pastorales, en intégrant une bonne partie de la Réserve naturelle d'Itombwe, à cheval sur Fizi et Mwenga, et une bonne partie de la Chefferie de Bavira, vers Bijombo, Kagogo, Kishembwe etc. Sans oublier de signaler que la République compte 250 communes rurales parmi lesquelles à ma connaissance seule celle de Minembwe pose problème, Dieu seul sait pourquoi.

Pour nos populations, la Commune de Minembwe est le dernier coup de maître, après l'échec dun pouvoir du Rassemblement Congolais pour la démocratie(RCD), d'obédience rwandaise à l'époque de créer tout un territoire dans la province pour nos frères Banyamulenge, identifiés comme des congolais d'origine rwandaise et d'ethnie tutsi. Hier, c'était la question de la nationalité, aujourd'hui, c'est celle de la terre. Mais si on peut attribuer une nationalité à qui la demande et la mérité,... on ne distribue pas la terre sous n'importe quelle condition. Aussi, plutôt que parler de Commune rurale, nos populations considèrent qu'il s'agit ici des "Terres ou Territoires occupées", par défi. Ce qui constitue un défi pour elles.

En ce jour, nous célébrons le 10ème anniversaire du Rapport Mapping, sur les massacres perpétrés dans notre pays et dont les auteurs n'ont jamais été poursuivis, on se souvient dans la région de tout le sang versé sur notre sol à cause des problèmes liés à la terre : les massacres d'un prêtre, des séminaristes, religieuses et laïcs à Kasika ; les femmes enterrées vivantes à Mwenga ; les massacres de Makobola, Katogola, Kavumu, etc.

L'on comprend en même temps l'agenda caché de toute cette cérémonie organisée à l'occasion de l'installation des administrateurs de la Commune de Minembwe comme cela n'a jamais été fait ailleurs avec toutes les autorités tant au niveau national que provincial et même de l'armée, ayant rehaussé de leur présence l'évènement, couronné par la présence de l'Ambassadeur de la plus grande puissance au monde sous le drapeau des nations-unies. Ce qui donne raison à ceux qui parlent d'un complot international contre notre pays.

Avec nos populations, nous posons dès lors ces questions :

Que dit le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi à ce sujet ? Va-t-il continuer à affirmer qu'il n'y est pour rien dans cette situation parce qu'elle date d'avant son arrivée au pouvoir ? Lorsqu'on devient Président de la République, on prend en charge le destin d'un pays avec aussi bien son passé, son présent et son futur.

Concernant la Commune de Minembwe, on ne cessera pas de s'interroger sur la responsabilité du Président Félix Tshisekedi, quand on sait que le Maître d'œuvre de l'entreprise est celui-là même qui est à la tête du Ministère de la Décentralisation et des Réformes Institutionnelle depuis le règne de son prédécesseur jusqu'au sien.

Plus que le Programme de 100 jours, le problème de la Commune de Minembwe constitue un test pour le Chef de l'Etat : Pour qui roule-t-il finalement ? Pour "le Peuple d'abord", comme le jurait son père, ou pour ceux qui, comme on l'entend l'ont placé au trône afin de se servir de lui pour en arriver là ? Nous craignons que s'il laisse faire le cas de Minembwe, le processus de démembrement du pays, ou de ce que l'on appelle "la balkanisation", soit amorcé avec sa complicité. Ce qui en droit constitutionnel constitue une "haute trahison".

Que disent nos élus Députés et Sénateurs des territoires concernés ? Nus félicitons ceux qui se sont déjà prononcés à ce sujet, mais on peut se poser la question de savoir où étaient-ils lorsque les décisions étaient prises au parlement, si jamais elles y étaient prises. Encore que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on les attend dans ces genres des questions qui ne relèvent pas des simples opinions personnelles mais plutôt des véritables débats parlementaires aboutissant à des votes de décisions.

En tout cas dans la persistance de la situation, seule leur démission prouvera qu'ils ne sont pas complices dans cette vaste trahison de notre pays et de son peuple. Mais que disent les autres députés et sénateurs ? Ont-ils choisi de sacrifier l'intégrité du territoire en vue de sauvegarder leur pouvoir en montant dans le train de vainqueurs ?

Chez nous en Afrique, et particulièrement en RD Congo, la terre étant sacrée et ses propriétaires étant les chefs coutumiers, au-delà de la loi Bakajika attribuant à l'Etat le pouvoir de la gérer, ont-ils été consultés concernant le morcellement de ces territoires ? Que reste-t-il encore de leur pouvoir de "gardiens de nos terres" si les choses doivent passer de cette façon ?

De l'ONU et son Conseil de Sécurité, que pouvons-nous attendre, espérer concernant la question de la paix véritable dans les Hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira ? A moins de ne pas connaitre les populations habitant ici, sont-ils convaincus que c'est la voie pour parvenir à une véritable paix dans cette partie du monde ?

Enfin que disent nos frères Banyamulenge après tout ce chemin de dialogue pour la réconciliation et la paix que nous avons parcouru tant au niveau civil- (Conférences, ateliers, réunions, etc.), religieux (rencontres, prières œcuméniques et dialogues interreligieux, etc.), et politique (b dialogue intercommunautaire, dialogue intracommunautaire) etc. ?

Comment allons-nous vivre désormais en nous regardant les yeux dans les yeux dans cette espace où déjà les conditions de paix et convivialité n'étaient pas assurées ? Dans sa dernière encyclique intitulée Fratelli Tutti (tous frères) , le pape François nous appelle à la Fraternité et à l'amitié sociale qui passe par l'accueil des uns et des autres qui évitent l'exclusion des autres. Nous pouvons vivre dans la paix les uns à coté des autres dans ce grand et beau pays que Dieu nous a donné sans nécessairement marquer son territoire.

Ayant choisi dans notre Diocèse comme thème pastoral de cette année 2020-2021, "Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix" (Jn 14,24), nous en appelons à la responsabilité des uns et des autres quant à ce qui peut surgir comme troubles, violences, voire guerres dans la région. Pour nos populations de base particulièrement, nous les appelons au calme et à renoncer à toute voie de violence pour privilégier davantage celle du dialogue, qui reste un processus toujours lent et difficile, mais dont les fruits sont la paix, le pardon, et la réconciliation. Avec mes prières et ma bénédiction apostolique.