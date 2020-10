Afrique: CHAN - La RDC démarre contre le Congo-Brazzaville à Douala

Initialement prévue au mois de janvier 2020, puis renvoyée du 4 au 25 avril 2020, la 6ème édition du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) se jouera finalement du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. La Confédération africaine de football (CAF), a dévoilé mardi, le calendrier de la célébration de cette grande fête du football africain.

Les Léopards de la RDC basés dans le groupe B, joueront leur premier match contre les Diables Rouges du Congo-Brazzaville, le 17 janvier 2021, au stade de la Réunification, à Douala.

Le match d'ouverture opposera, dans le Groupe A, les Lions Indomptables du Cameroun aux Warrios du Zimbabwe, le 16 janvier, au stade Ahmadou Ahidjo, à Yaoundé, suivi immédiatement du deuxième match Mali-Burkina-Faso.

Ensuite, la RDC jouera son deuxième match le 21 janvier contre la Libye, avant de terminer cette phase de poules le 25 janvier contre le Niger. Les quarts de finales débuteront à partir du 30 janvier, avant que les demi-finales n'interviennent le 3 février. Quant au match de classement, il se jouera le 6 février, soit à la veille de la finale prévue le 7 février, au stade Ahmadou Ahidjo. Le vainqueur succédera au Maroc, vainqueur de la dernière édition qu'il a lui-même organisé en 2018 dans ses propres installations devant le Nigeria. La RDC reste le pays le plus titré de cette compétition avec deux étoiles. La Tunisie, la Libye et le Maroc n'ont qu'une étoile chacun. Le sélectionneur des Léopards de la RDC, Pamphile Mihayo Kazembe a donc tout le temps de bien préparer son équipe, pour aller à la conquête de cette troisième étoile.

Les poules sont donc réparties de la manière suivante : Poule A : le Cameroun, le Zimbabwe, le Burkina Faso et le Mali. Poule B : la RDC, la Lybie, le Congo et le Niger. Poule C : le Maroc, le Togo, l'Ouganda et le Rwanda ; et enfin, Poule D : la Namibie, la Tanzanie, la Guinée et la Zambie.

Après cette édition du Cameroun, la 7ème de la série, aura lieu en janvier 2023, en Algérie, sous réserve de l'approbation de la Fédération algérienne de football, qui doit abriter l'événement.