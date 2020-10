Madagascar: Météorologie - La saison cyclonique sera active et intense

La saison cyclonique 2020-2021 débute, au mois de novembre. Elle sera légèrement supérieure à la normale climatologique.

Des techniciens de la direction générale de la Météorologie mobilisent la population à se préparer face à des risques climatiques qui peuvent survenir entre les mois de novembre et avril 2021. Ses projections tablent sur une saison cyclonique active et intense. « Trois à cinq perturbations pourraient intéresser Madagascar, durant la saison cyclonique. Un à deux puissants cyclones pourraient atterrir sur nos côtes. Ces perturbations pourraient se former tout aussi bien du côté de l'océan Indien que du côté du canal de Mozambique », résume Zo Andrianina Rakotomavo, chef du Service des recherches hydrométéorologiques à la direction générale de la Météorologie, hier.

Ce technicien anticipe la formation d'un cyclone intense comme le cyclone tropical Enawo qui a dévasté Madagascar en mars 2017. Il a affecté plus de quatre cent mille personnes, avec plus de quatre vingt décès. L'année dernière, quatre tempêtes se sont formées autour de l'île, l'une a atterri sur les côtes Nord-Ouest, engendrant d'importantes inondations au Nord et à l'Ouest. « Ce n'est pas le nombre de perturbations qui compte, mais leur intensité ».

Saison cyclonique

Les techniciens en météorologie parlent d'une saison cyclonique légèrement supérieure à la normale climatologique. Anzela Mamiarisoa Ramarosandratana, chef de service des Adaptations aux techniques de pointes, au sein de ce département, donne comme explication, l'entrée dans la phase La Nina, au stade modéré à fort. Les températures de la surface de la mer seront plus froides que la moyenne, dans l'océan Pacifique, tandis que celles de l'océan Indien augmenteront. « Ce réchauffement de la surface de la mer est favorable à la formation de cyclone ».

Ce mois d'octobre est la dernière ligne droite pour effectuer des travaux de prévention d'accidents, en cas de cyclone. « Dès maintenant, signalez l'existence de vieux arbres qui risquent de s'effondrer près de votre maison. Réparer les fissures sur vos mûrs. Réparer vos toitures. Vérifiez tout ce qui pourrait provoquer des accidents. Et suivez les informations, pas uniquement sur le coronavirus », exhorte Zo Andrianina Rakotomavo. Le BNGRC attendrait ce bulletin de la direction générale de la Météorologie, pour peaufiner ses interventions.