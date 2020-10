Soudan: Le Cabinet appelle à une feuille de route pour mettre en œuvre l'accord de paix

Khartoum — Le Conseil des Ministres présidé par le Premier Ministre, Dr Abdulla Hamdouk, a écouté un rapport sur la signature finale de l'accord de paix signé récemment à Juba entre le Gouvernement et le Mouvement de la Lutte Armée

Dr Hamdouk a affirmé la continuation des efforts au cours du mois à venir pour mieux des entretiens avec le Commandant, Abdul Aziz Al-Hilo, qui l'a rencontré en présence du Président de la République du Soudan du Sud, Général Salva Kiir Mayardit.

Lors de la réunion, les ministres ont appelé à une feuille de route pour mettre en œuvre l'accord de paix signé récemment.

"La réunion a convenu de tenir des ateliers de travail non officiels au cours de la période à venir pour examiner un certain nombre de questions afin de parvenir à une déclaration qui sera suivie de négociations", a-t-il dit.

Le Ministre de la Culture et de l'Information, Porte-parole du Gouvernement, Faisal Mohamed Salih, a déclaré que les ministres ont discuté la situation des moyens de vivres difficile actuellement dont voit le pays et les mesures prises pour traiter la crise du pain et du carburant.

Le ministre a souligné que le cabinet a débattu la situation à Kassala et à Port Soudan, en faisant allusion aux arrangements pris par le gouvernement à cet égard.

Il a souligné l'importance du dialogue et de discussion pacifique et la nécessité d'une stratégie intégrée pour gérer la crise de l'Est en raison de la présence de la dimension internationale du renseignement et de nombreuses complications qui nécessitent de nouer le dialogue et de promouvoir la culture de la paix.