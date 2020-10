Ile Maurice: MV Wakashio - «Pas d'enregistrement entre 18h et 19h25» dit ASP Roshan Kokil

Les Casernes centrales ont voulu apporté des précisions autour du naufrage du MV Wakashio dans la soirée du 25 juillet.

Lors d'une conférence de presse ce 7 octobre 2020, l'ASP Roshan Kokil confirme bel et bien que le VDR n'a enregistré aucune communication entre la NCG et le vraquier avant et après l'échouement. «Je peux vous confirmer que quand on écoute l'enregistrement du VDR, qu'entre 18h et 19h25, le moment du naufrage, effectivement le VDR n'enregistre aucune communication entrant de la NCG».

Il explique que les fonctions du VDR visent à enregistrer les sons ambiants de la salle des commandes. Entre le vraquier et le la NCG, le système de communication utilisé est le VHF. Ce manquement peut arriver pour plusieurs raisons fait ressortir l'ASP Kokil. «Si VHF bato off ou si so channel pas mem channel communiqué par NCG ou so l'antenne déconnecte ou si penvi tander baisse volume la net».

Selon lui, si du côté du MV Wakashio, on n'entend aucune communication, il affirme que les versions des officiers de la NCG basé à Pointe du Diable démontrent qu'à partir de 18h15 il y a eu plusieurs tentatives pour entrer en contact avec le vraquier. «Nous avons le VHF Log document qui enregistre les entrées de manière consécutive qui ne peuvent être faussées. Ce document est en notre possession».

Autre point saillant: ce n'est qu'à 20h05 qu'une première communication est établie entre le vraquier et le NCG post de Blue Bay. C'est beaucoup plus proche du lieu du naufrage que Pointe du Diable qui est une Coastal Surveillance Radar System. A une question de savoir si la NCG a failli dans la gestion de ce naufrage, l'ASP Kokil répondra que «à ce stade notre enquête n'a pas encore démontré aucune faille de la NCG». Il explique que tous les systèmes à bord du vraquier ont été enlevés par un expert du secteur maritime pour analyses.