Ile Maurice: Naufrage - «Aucun appel entre la NCG et le MV Wakashio» révèle la boîte noire

Des éléments qui viennent contredire les autorités mauriciennes. Lors des débats sur la remise en liberté conditionnelle du capitaine du MV Wakashio, Sunil Kumar Nandeshwar, en cour hier, mardi 6 octobre, l'inspecteur Ramdhony du CCID a levé les voiles sur les circonstances qui ont provoqué l'échouement du vraquier japonais, battant pavillon panaméen.

L'inspecteur qui était contre-interrogé par Me Mohammad IIshad Munsoor, l'avocat du capitaine, a révélé qu'il n'y a eu aucun appel de la National Coast Guard avant et après l'échouement du vraquier.

Ces informations ont été obtenues après avoir écouté les enregistrements du Voice Data Recorder (VDR), l'équivalent de la boîte noire. Or, le 28 août 2020, répondant à une Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition Arvin Boolell sur le MV Wakashio, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, avait affirmé que la NCG avait contacté le capitaine du vraquier à partir de 18h15 le 25 juillet et ce, plusieurs fois avant l'échouement, en vain. Selon le chef du gouvernement, ce n'est qu'aux alentours de 20h10 que le capitaine avait finalement répondu à l'appel de la NCG.

Autre révélation de l'inspecteur Ramdhony, c'est que deux jours avant le naufrage, soit le 23 juillet, le MV Wakashio se trouvait bel et bien dans les eaux territoriales de Maurice. Au lieu de passer à 30 milles nautiques comme réglementée par la loi maritime, s'est rapproché à 5 milles nautiques sur les instructions du capitaine. «Cela afin de capter le signal du réseau mobile». L'investigation démontre également qu'un anniversaire avait été célébré à bord vers les 14h le 25 juillet et le capitaine était sous l'influence de l'alcool. Et c'était le chief officer Subodha qui était aux commandes deux heures et demie avant l'échouement du vraquier. Interrogé une source à la NCG explique qu'il y a bel et bien eu une communication entre la NCG et le vraquier. «Nous avons des log records. Cela fait partie de notre procédure standard».